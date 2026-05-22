사천시문화예술회관, 내달 11일 '최현우 마술쇼' 공연

AI 핵심 요약beta
- 사천시문화예술회관이 다음달 11일 최현우 마술쇼를 개최한다고 22일 밝혔다
- 이번 공연은 대형 일루션과 관객 참여형 구성으로 가족 관람용 무대로 준비됐다
- 사천문화재단은 새로운 장르 공연을 위해 기획했으며 예매는 26일부터 홈페이지에서 한다
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천문화재단이 운영하는 사천시문화예술회관이 다음 달 국내 유명 마술사 최현우가 출연하는 마술 공연을 선보인다.
사천시문화예술회관은 다음달 11일 오후 7시 30분 대공연장에서 '최현우 마술쇼'를 개최한다고 22일 밝혔다.
이번 공연은 대형 일루션과 관객 참여형 마술을 결합한 구성으로 아동부터 성인까지 다양한 연령층을 대상으로 한 가족 관람용 무대로 준비됐다.
공연에서는 대형 장치를 활용한 무대 연출과 서사 구조를 갖춘 프로그램을 통해 관객이 무대 전개에 직접 참여하는 방식이 도입된다. 현장 관객과 눈앞에서 소통하는 인터랙티브 마술을 통해 무대와 객석의 경계를 좁히겠다는 구상이다.
출연자인 최현우는 방송과 전국 투어 공연을 병행하며 활동해 온 마술사로 스토리텔링이 결합된 퍼포먼스를 선보여왔다. TV 예능과 특집 프로그램 등 다양한 매체에서 무대를 이어오며 세대별 관객층을 확보해왔다.
사천문화재단 관계자는 이번 공연 기획에 대해 "시민들에게 새로운 장르의 공연 콘텐츠를 소개하기 위한 편성"이라며 "가족 단위 관람이 가능한 무대로 준비했다"고 말했다.
예매는 오는 26일부터 사천시문화예술회관 홈페이지에서 할 수 있다.
m25322532@newspim.com