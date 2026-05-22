韩国线下零售转型：从卖商品到卖"体验"

纽斯频通讯社首尔5月22日电 随着线上消费持续扩大，韩国零售业正加快向"体验式消费"与高端儿童市场转型，通过打造融合购物、旅游、文化和亲子体验的综合消费空间寻找新增长动力。

【插图=AI生成】

据流通业22日消息，韩国主要零售企业近期正积极推进"体验型商圈"战略，试图通过延长消费者停留时间、加强地区旅游消费联动等方式提升线下商业吸引力。

乐天百货近期在首尔明洞一带举办"2026乐天城明洞庆典"，将传统百货促销活动扩展至整个街区并结合沉浸式密室逃脱游戏、K时尚、美妆和游戏体验等内容吸引外国游客和年轻消费者。

同时，健康美妆连锁欧利芙洋也正加强与地方商圈结合的体验式营销。该公司近期在首尔广藏市场开设新门店，通过复古风格空间与传统市场文化结合，为外国游客提供"K日常文化"体验。

业界认为，这反映出外国游客中日益流行的"体验韩国日常生活"趋势。

在时尚领域，MUSINSA也在推进商圈扩展计划，希望将首尔圣水洞时尚商圈延伸至首尔林一带，并通过引入线下品牌空间激活区域商业。

分析指出，随着消费者更加重视品牌世界观与生活方式体验，而不仅是单纯购买商品，企业正持续加强沉浸式内容和"停留型消费"布局。

除体验式消费外，亲子市场也成为韩国零售企业重点竞争领域。由于韩国低生育率持续，家庭对单个孩子的消费投入明显增加，推动儿童消费市场向高端化发展。

乐天家庭购物表示，其高端儿童用品直播电商节目销售额最高达到普通儿童节目约6倍，其中约90%的消费者为30至40岁年龄层。

CJ OnStyle则表示，高端儿童安全座椅及英语教育内容等商品销量持续增长，亲子消费趋势正在进一步显现。

韩国服装行业也在积极扩大儿童产品布局，多个品牌均在强化儿童产品线。

此外，MUSINSA旗下29CM于22日在首尔林附近开设儿童精选店，打造融合时尚与生活方式的家庭体验空间。

业界认为，在线上市场价格和配送竞争日益激烈背景下，线下商业的体验内容与空间竞争力正变得愈发重要。未来围绕旅游消费和亲子市场等长期增长领域的体验式内容竞争还将进一步加剧。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社