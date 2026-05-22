韩行安部长官批评星巴克"5·18"营销争议

纽斯频通讯社首尔5月22日电 韩国行政安全部长官尹昊重21日就星巴克韩国"5·18民主化运动"相关营销争议表示，今后将不再使用"轻视民主历史与价值，或将其作为商业素材使用"的企业产品。

图为首尔市某星巴克门店。【图片=纽斯频通讯社DB】

尹昊重当天通过社交平台X发文称，对近期引发争议的星巴克韩国相关营销行为"深感遗憾"。

他表示，民主主义建立在无数市民的牺牲与奉献之上，对于轻视历史、将民主历史作为商业营销素材消费的行为"绝不能轻易视之"。

尹昊重指出，包括行政安全部在内的韩国政府机构此前曾在问卷调查、公募活动及国民参与活动中使用数码商品券等产品，但此次事件后，行政安全部今后将不再使用相关企业产品。

此前，星巴克韩国在"5·18民主化运动"纪念日期间开展保温杯促销活动时，使用了"Tank Day（坦克日）"、"啪地一声敲桌子"等宣传语，引发社会争议。相关表述被批评为戏谑"5·18民主化运动"及1987年朴锺哲被拷问致死事件。

目前，韩国警方已根据市民团体举报，以涉嫌侮辱及损害名誉等罪名，对新世界集团会长郑溶镇及前星巴克韩国代表展开调查。

争议发生后，韩国总统李在明也公开批评相关活动，称在"5·18民主化运动"纪念日举办所谓"坦克日"活动是对光州民主化运动牺牲者和市民斗争精神的侮辱。

随后，新世界集团于18日宣布，因不当营销活动引发争议，郑溶镇决定立即解除星巴克韩国代表职务。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社