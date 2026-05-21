김동연, 임진각서 역사 바로 세우기..."선열의 뜻 잇는 것, 경기도의 자부심"

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노동자·여성·청년, 소외됐던 독립영웅들 재조명

안중근평화센터서 환수 유묵 '독립·장탄일성' 최초 공개

경기도에 뿌리내린 역사 바로 세우기, 끝까지 지킬 것

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 임진각 평화누리공원을 찾아 그동안 제대로 조명받지 못했던 독립운동가들의 헌신을 기리고 오는 9월 개관을 앞둔 '안중근평화센터' 건립 현장을 직접 점검하며 경기도의 '역사 바로 세우기' 굳히기에 나섰다.

김동연 경기도지사는 21일 자신의 페이스북을 통해 "오늘 임진각 평화누리공원에는 '대한독립만세'의 함성이 다시 들리는 듯했다"며 감격스러운 현장의 분위기를 전했다. [사진=김동연 경기도지사 SNS]

김 지사는 21일 자신의 페이스북을 통해 "오늘 임진각 평화누리공원에는 '대한독립만세'의 함성이 다시 들리는 듯했다"며 감격스러운 현장의 분위기를 전했다.

이날 임진각에서는 의미 있는 역사적 행사가 열렸다. 항일 노동운동과 민족 해방을 위해 헌신했으나 그동안 세간의 주목을 덜 받았던 인물들을 기리는 '이달의 독립운동가' 선정패 수여식이 개최된 것이다.

5월의 독립운동가로 이름을 올린 이들은 이재유, 김사국, 강주룡 선생이다. 이들은 일제의 민족 차별과 열악한 환경에 맞서 항일 노동운동의 최전선에서 치열하게 싸웠던 주인공들이다.

김 지사는 "그동안 충분히 조명받지 못했던 노동자, 여성, 청년의 헌신을 기억하겠다는 경기도의 깊은 뜻이 담겨 있다"며 역사적 사각지대에 놓여있던 독립유공자들을 끝까지 발굴해 내겠다는 의지를 재확인했다.

이어 김 지사는 오는 9월 파주 임진각 평화누리공원에 정식 개관할 예정인 '안중근평화센터' 건립 현장을 방문해 진행 상황을 면밀히 살폈다.

안중근평화센터는 안 의사의 고향인 황해도 해주와 지리적으로 가장 가까운 임진각에 조성돼 남북 평화와 독립 정신의 상징적 거점이 될 전망이다. 특히 이곳에는 경기도와 광복회 경기도지부의 끈질긴 노력 끝에 일본 등 해외에서 조국의 품으로 귀환시킨 안중근 의사의 친필 유묵 '장탄일성 선조일본(長歎一聲 先弔일본)'과 '독립(獨立)'이 최초로 상설 전시된다.

김 지사는 "안중근평화센터는 의사께서 남기신 독립과 평화의 위대한 가치를 도민과 국민 모두가 함께 기리는 소중한 공간이 될 것"이라며 기대감을 숨기지 않았다.

김 지사는 민선 8기 동안 묵묵히 추진해 온 보훈 정책에 대한 자부심도 드러냈다. 그는 "그동안 경기도는 '역사 바로 세우기'의 튼튼한 터를 닦고 소중한 씨앗을 심어왔다"며 회고했다.

그는 "독립영웅들을 새롭게 발굴하고 기억하는 일 열사들의 희미해진 흔적을 지키고 다시 살아 숨 쉬게 하는 일은 지자체가 마땅히 해야 할 책무"라고 규정하며 "이 소중한 역사의 씨앗들은 경기도라는 대지 위에 굳게 뿌리내릴 것"이라고 확언했다.

이어 "선열들의 고귀한 뜻을 잊지 않고 기억하며 이어가는 일 그것이 바로 경기도의 자부심"이라며 민생과 더불어 '역사의 가치'를 도정의 핵심 축으로 삼겠다는 철학을 강조했다.

1141world@newspim.com