'체육·교육계 원로' 장충식 단국대 명예이사장 별세...향년 93세

AI 핵심 요약beta
- 장충식 단국대 명예이사장이 20일 별세했다
- 고인은 단국대 종합대 승격·캠퍼스 조성에 헌신했다
- 남북 단일팀 성사·이산가족 상봉 등 화해에 기여했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 남북 화해 협력에 기여한 교육계 원로 중재(中齋) 장충식 단국대학교 명예이사장이 20일 별세했다. 향년 93세.
1932년 중국 톈진에서 태어난 고인은 독립운동가이자 단국대 설립자인 장형 선생의 아들이다. 고인은 서울대 사범대와 단국대 정치과를 거쳐 고려대에서 석사학위를 받은 뒤 1961년 단국대 교수로 부임했다. 1967년 박정희 전 대통령을 설득해 단국대를 종합대학으로 승격시켰다. 이후 36년간 총장과 이사장을 지내며 한국 최초의 지방캠퍼스인 천안캠퍼스 설립과 죽전캠퍼스 이전 등을 이끌었다.
고인은 인문학과 국학연구 활성화를 위해 1970년 동양학연구원을 설립해 2008년 세계 최대 규모의 한자 자전인 한한대사전을 간행했다. 한한대사전은 2000년이 넘는 한자 문화유산 연구의 독보적인 기초 자료로 인정받는다.
고인은 스포츠 외교를 통한 한반도 긴장 완화와 세계평화 정착에도 기여했다. 1990년 베이징 아시안게임을 앞둔 1989년 남북체육회담 남측 수석대표로 김형진 북측 수석대표와 협상해 '아리랑'을 단가로, 흰색 바탕에 하늘색 한반도를 그린 '한반도기'를 단기로 사용하는 데 합의했다. 이 합의는 1991년 지바 세계탁구선수권대회와 세계청소년축구선수권대회 남북 단일팀 구성으로 이어졌다.
1991~1998년엔 백범 김구선생기념사업회 회장을 맡아 임시정부 독립운동 정신 계승에 앞장섰고, 2000년 대한적십자사 총재 시절에는 1차 남북 이산가족 상봉 사업을 성사시키는 등 남북 화해에 기여했다.
유족으로는 부인 신동순 여사와 장호성 단국대 이사장 등 1남 3녀가 있다. 빈소는 단국대병원 장례식장에 마련됐다. 영결식은 오는 24일 오전 10시 단국대 죽전캠퍼스 체육관에서 단국대학장으로 엄수된다.
y2kid@newspim.com