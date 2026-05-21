제천서 여·야 출정식 갖고 승리 다짐...선거전 돌입

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양측 세 결집 속 '원팀' 강조…표심 경쟁 치열

이상천 "제천 발전, 새로운 도약을 이루겠다"

김창규 "겸손한 자세로 시민만 보면서 갈것"

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =더불어민주당 이상천 제천시장 후보를 비롯한 제천 지역 도·시의원 후보들과 국민의힘 김창규 제천시장 후보와 제천·단양 당원협의회 당원 및 지지자들이 21일 오후 3시 제천 시가지에서 각각 출정식을 갖고 본격적인 선거전에 돌입했다.

먼저 국민의힘 제천·단양 당원협의회는 제천시 국민은행 사거리 일원에서 6·3 지방선거 승리를 위한 대규모 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 나섰다.

[제천=뉴스핌] 조영석 기자21일 국민의힘은 중앙로에서 출정식을 갖고 승리를 다짐했다. 2026.05.21 choys2299@newspim.com

이날 출정식에는 엄태영 국회의원을 비롯해 김창규 제천시장 후보, 시·도의원 후보자와 당직자, 선거운동원, 시민 및 당원들이 참석해 세를 결집했다.

국민의힘 후보들은 "힘 있는 야당, 일 잘하는 후보"를 내세우며 지역 발전과 민생경제 회복 의지를 강조했다.

엄태영 국회의원은 "제천과 단양 발전을 위해 검증된 후보들이 필요하다"며 "더 큰 제천과 강한 지역경제를 만들겠다"고 밝혔다.

김창규 후보는 "지난 4년간의 성과를 바탕으로 제천 경제를 더욱 성장시키고 시민 삶의 질을 높이겠다"며 "겸손한 자세로 시민만 바라보며 끝까지 뛰겠다"고 말했다. 시·도의원 후보들도 "원팀 정신"을 강조하며 지방선거 승리를 다짐했다.

출정식 이후 후보자들과 선거운동원들은 국민은행 사거리와 시내 주요 구간에서 거리 인사와 집중 유세를 이어가며 시민들과 소통에 나섰다.

[제천=뉴스핌] 조영석 기자21일 민주당 중앙시장 인근에서 출정식을 갖고 본격적인 선거전에 돌입했다. 2026.05.21 choys2299@newspim.com

같은 날 오후 4시 더불어민주당 이상천 제천시장 후보를 비롯한 제천 지역 도·시의원 후보들도 중앙시장 맞은편에서 대규모 출정식을 개최하고 '원팀'으로서의 필승 결의를 다지며 승리를 향한 본격적인 선거 레이스에 돌입했다.

이상천 후보는 출정 연설을 통해 "지난 경험과 성과를 바탕으로 제천 발전의 새로운 도약을 이루겠다"며 민생 중심 행정과 지역경제 활성화를 공약했다.

또 "더 큰 제천, 더 강한 민생, 시민이 행복한 도시를 만들기 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 강조했다.

이어 도·시의원 후보자들이 차례로 연단에 올라 "이번 선거는 제천의 미래를 결정하는 중요한 선택"이라며 "시민 한 분 한 분의 목소리를 끝까지 경청하고 반드시 승리해 시민의 기대에 보답하겠다"고 강조했다.

선거대책위원회 관계자는 "이번 출정식을 시작으로 시민들과 더욱 가까이서 소통하며 정책 중심의 깨끗한 선거운동을 펼쳐 나가겠다"며 "제천 발전과 시민 행복을 위한 진정성 있는 행보를 이어가겠다"고 말했다.

오는 23일에는 민주당 공동선대위원장 이시종, 충북도지사 후보 신용한, 전략기획위원장 이연희 국회의원이 합류하는 중앙당 지원 유세로 시장 선거에서 시의회까지 민주당이 책임지겠다는 메시지를 시민에게 직접 전달할 계획이다.

choys2299@newspim.com