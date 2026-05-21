의왕시 '청년 독립출판 프로젝트' 참여자 모집

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 21일 청년 독립출판 프로젝트 참여자를 모집했다
- 6월 7일부터 7월 12일까지 자아성찰·글쓰기 강의를 진행한다
- 9월 성과공유회와 출판기념회를 열고 청년 기록을 책으로 완성한다
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 지역 청년들의 삶과 경험을 기록하고 독립출판물 제작 과정을 지원하는 '2026년 청년 독립출판 프로젝트'의 참여자를 모집한다고 21일 밝혔다.
시에 따르면 의왕시청년발전소(안양판교로 82)에서 진행되는 이번 프로젝트는 취업, 육아, 독립 등 청년들이 살아가며 마주하는 다양한 '처음'의 경험을 기록하고 이를 한 권의 책으로 제작하는 프로그램이다. 청년 개인의 이야기를 기록으로 남기는 동시에 참여자들의 자기 성장 기회를 제공하기 위해 기획됐다.
먼저 이번 프로그램에서는 출판에 필요한 자아 성찰과 글쓰기에 대한 기본 강의가 6월 7일부터 7월 12일까지 매주 일요일 총 6회에 걸쳐 운영된다.
이후 참여자 전체 기획 회의를 통해 출판 방향을 논의하고 개별 원고에 대한 교정·교열 등 맞춤형 컨설팅도 이어질 예정이다. 9월에는 프로젝트 성과공유회를 열어 참여자들의 책 출간을 함께 축하하는 출판기념회도 개최할 계획이다.
이번 프로젝트 참여자들은 독립 출판의 전 과정을 직접 체험하며 자신의 이야기와 동료들의 삶을 한 권의 책으로 완성하는 특별한 경험을 하게 될 것으로 기대된다.
프로젝트의 참여 신청은 6월 1일까지 홍보물 내 QR코드를 통해 신청 가능하며, 신청 서식 등 기타 자세한 사항은 의왕시 홈페이지 공지사항에서 확인하거나 의왕시 기업일자리과 일자리청년팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.
민명희 기업일자리과장은 "청년들의 기록은 지역과 청년의 삶이 긴밀하게 연결될 수 있는 소중한 기록 자산"이라며 "이번 프로젝트가 청년들이 자신의 삶을 돌아보고 서로의 이야기에 공감하며 성장하는 의미 있는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com