김태성 신안군수 조국혁신당 후보 출정..."군민 중심 행정 전환"

AI 핵심 요약beta
- 김태성 조국혁신당 신안군수 후보는 21일 출정식을 열고 선거운동을 시작했다
- 김 후보는 군민이 주인인 신안을 내세우며 세금·개발 수익 구조를 투명 공개하겠다고 밝혔다
- 햇빛·바람 수익 공개, 0원하우스, 농수산물 유통 개선, 청년·관광 정책 등을 주요 공약으로 제시했다
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김태성 조국혁신당 신안군수 후보는 21일 압해읍 중앙에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 들어갔다.
현장에는 지지자와 군민, 지역 인사, 전남지역 조국혁신당 후보들이 참석했다.
김 후보는 "군민이 주인인 신안을 만들겠다"며 "행정이 특정 세력 중심에서 벗어나 군민 중심으로 전환돼야 한다"고 밝혔다.
이어 "군민 세금 사용 내역을 투명하게 공개하고 공정한 혜택이 돌아가는 구조를 만들겠다"고 말했다.
또 "햇빛·바람 연금과 개발사업 수익 구조를 공개해 신뢰를 높이겠다"며 "청년과 어르신, 농어민이 함께 살아가는 지역을 만들겠다"고 강조했다.
관광특구 지정과 민간투자 유치를 통해 체류형 관광산업을 육성하겠다는 구상도 제시했다.
김 후보는 주요 공약으로 햇빛·바람 수익 구조 공개, 0원하우스 조성, 농수산물 통합유통 시스템 구축, 청년 정착 지원 확대, 체류형 관광도시 조성 등을 제시했다.
김태성 후보는 "이번 선거는 신안의 미래를 결정하는 선거"라며 "군민만 바라보고 끝까지 뛰겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com