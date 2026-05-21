SK온, 美 테네시 공장 단독 운영…5조 차입 부담 던다

AI 핵심 요약beta
- SK온이 21일 포드와 합작한 블루오벌SK를 재편해 미국 테네시 공장을 단독 운영하기로 했다
- 테네시 공장은 SK온이 전적으로 소유·운영하고 켄터키 2개 공장은 포드가 맡게 됐다
- 이번 재편으로 SK온은 차입금·이자·감가상각비 부담을 줄여 재무 구조와 미국 내 생산 효율성을 개선하게 됐다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK온이 포드와의 배터리 합작법인 '블루오벌SK' 재편을 마무리하고 미국 테네시 공장을 단독 운영한다. 켄터키 공장 2곳은 포드가 맡고, SK온은 테네시 생산 거점을 확보하는 방식이다.
21일 SK온은 기존 블루오벌SK 테네시 공장을 'SK온 테네시'로 변경해 단독 운영을 시작했다고 밝혔다. 이로써 SK온은 테네시 공장을 전적으로 소유·운영하게 된다. 기존 블루오벌SK 산하 켄터키 2개 공장은 포드가 소유·운영한다.
이번 재편으로 SK온의 재무 구조는 개선될 것으로 보인다. 약 5조4000억원 규모의 차입금 부담이 줄어들고, 고금리 환경에서 연간 약 1억8000만달러(약 2700억원)의 이자 비용을 절감할 수 있다. 켄터키 공장 관련 연간 약 3300억원 규모의 감가상각비 부담도 감소한다.
SK온 관계자는 "이번 합작법인 체제 재편으로 재무 구조를 강화하고 미국 내 생산 운영의 효율성을 높이게 됐다"며 "새롭게 확보한 단독 생산 거점을 바탕으로 북미 시장 변화에 적극 대응하겠다"고 말했다.
kji01@newspim.com