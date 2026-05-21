LX공사-기술보증기금, AI 기반 감사혁신 협력체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국국토정보공사와 기술보증기금이 21일 AI 기반 감사협력 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 AI 기법 공유·상시모니터링·합동점검 등으로 내부통제와 감사역량 강화를 추진한다
- 축적된 감사 경험과 노하우를 바탕으로 미래형 감사체계 구축과 청렴한 조직문화 조성에 힘쓸 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
상시모니터링 공동점검·감사 전문성 공유 확대
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사와 기술보증기금이 디지털 전환 시대에 대응한 인공지능(AI) 기반 감사혁신과 내부통제 강화에 나선다.
한국국토정보공사는 21일 기술보증기금과 상호 유기적인 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결하고.AI 기반 감사역량 강화와 선제적 내부통제 체계 마련에 협력하기로 했다.
이번 협약은 급변하는 디지털 환경 속에서 데이터 기반 감사체계를 구축하고 예방 중심의 선진 감사문화 정착을 위해 추진됐다.
양 기관은 협약을 통해 AI 기법을 활용한 고도화 감사기법 공유를 비롯해 공통 위험 분야별 상시모니터링 체크리스트 교차 검토, 감사 전문성 강화를 위한 인력 공동 구성과 합동점검, 우수 내부통제 시스템 벤치마킹 등에 협력할 계획이다.
특히 양 기관은 축적된 감사 경험과 운영 노하우를 공유해 내부통제 수준을 높이고 AI를 활용한 체계적이고 효율적인 미래형 감사체계 구축에 힘을 모을 방침이다.
박규섭 한국국토정보공사 상임감사는 "최근 감사환경은 선제적 위험 관리와 경영 성과 지원 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "양 기관의 감사 전문성을 바탕으로 미래지향적 감사혁신과 청렴한 조직문화 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com