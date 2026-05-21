경기도어린이박물관, 상설 전시 연계 자원 순환과 공존 가치 체험 프로그램 운영

상설 전시 '우리는 지구별 친구들' 연계 작가 특별 워크숍 및 상설 체험 프로그램 '모두의 식탁'

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기도어린이박물관은 '우리는 지구별 친구들'과 연계한 작가 특별 워크숍 및 상설 체험 프로그램 '기이한 미래 식탁 시즌3'-'모두의 식탁'을 오는 23일부터 운영한다고 21일 밝혔다.

모두의 식탁 전시 전경. [사진=경기문화재단]

'우리는 지구별 친구들'은 사람과 동식물, 균류, 인공지능 로봇 등 다양한 존재가 서로 연결되어 살아가는 미래 공동체를 주제로 한 상설 전시다..전시실 내 '모두의 식탁'은 어린이들이 만들고 나누는 활동을 통해 전시의 메시지를 체험하는 창작 공간이다.

식탁의 첫 번째 이야기는 현대 미술 작가인 황수경 작가의 '기이한 미래 식탁'으로 작년 진행된 시즌1과 시즌2에는 약 1만 명의 어린이가 참여했으며, 만족도 96% 이상을 기록했다. 시즌3은 상설 전시와의 연계를 강화해 자원 순환과 생태 공존의 가치를 더욱 풍성하게 체험할 수 있도록 구성했다.

이번 프로그램에서는 자투리 천과 버려진 종이 등 재활용된 재료가 상상의 피자 토핑으로 변신한다. 어린이들은 재활용 재료로 피자 조각을 만들고 조각을 하나로 이어 다양한 존재가 연결된 미래 공동체를 상상해 본다.

작가 특별 워크숍 '요요 : 함께요! 피자요!'는 5월 23일부터 7월 25일까지 매주 토요일마다 진행된다. 워크숍에서 어린이들이 완성한 작품은 작가와의 공동 창작물로 '모두의 식탁'에 전시되며 자신의 상상이 전시 작품으로 이어지는 경험을 할 수 있다.

상설 운영 프로그램 '조각-조각 함께요! 피자요!'는 5월 24일부터 매주 주말과 공휴일에 운영되며 워크숍 기간에는 매주 일요일과 공휴일에 진행된다.

또 평일에는 5월 27일부터 자율 체험 프로그램 '사각-삼각 함께요! 피자요!'가 상설 운영된다. 모든 프로그램은 무료이며 경기도어린이박물관 3층 '우리는 지구별 친구들' 전시실 내 '모두의 식탁'에서 진행된다.

5세 이상 어린이를 대상으로 하며 회당 최대 12명까지 참여할 수 있다. 어린이 1명당 보호자 1명이 동반할 수 있다. 작가 특별 워크숍과 상설 운영 프로그램의 경우 별도의 사전 예약이 필요하다.

경기도어린이박물관 관계자는 "서로 다른 토핑이 어우러져 하나의 피자가 되듯 어린이들이 창작 활동을 통해 다양한 존재가 함께 살아가는 미래 공동체를 상상하고 협력과 공존, 자원 순환의 가치를 경험하길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com