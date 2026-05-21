신한은행, 현충원서 묘역 정비 봉사활동 진행

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 21일 국립서울현충원에서 자매결연 묘역 정비 봉사활동을 했다.
- 임직원 33명은 참배 후 태극기 꽂기와 환경 정화 등 묘역 정화활동을 했다.
- 신한은행은 국립대전현충원 봉사를 이어가며 보훈 가치 확산 사회공헌을 지속하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 21일 서울 동작구 국립서울현충원에서 자매결연 묘역 정비를 위한 봉사활동을 진행했다.
이번 행사는 현충일을 맞아 국립서울현충원이 자매결연 기관과 협력해 마련한 묘역 정화활동의 일환으로 시행됐다. 신한은행 임직원들은 순국선열과 호국영령의 희생을 기리기 위해 참여했다.
봉사활동에는 강남영동본부, 강남삼성본부, 서초본부의 임직원 총 33명이 함께했다. 이들은 현충탑에서 참배와 헌화를 마친 뒤, 자매결연묘역으로 이동해 태극기를 꽂고 주변 정리 등 환경 정화활동을 수행했다.
신한은행은 오는 30일 대전세종본부와 충남본부 임직원들이 국립대전현충원을 찾아 묘역 정화활동을 지속할 계획이라고 밝혔다. 이를 통해 임직원들은 국가를 위해 헌신한 이들의 숭고한 뜻을 되새기고 보훈의 가치를 함께 나누는 시간을 가질 예정이다.
신한은행 관계자는 "오늘의 대한민국을 위해 헌신하신 순국선열과 호국영령께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 보훈의 가치를 재조명하고 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 계속 이어가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com