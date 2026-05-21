부산해경, 연안해역 안전사고 위험예보 '관심' 발령…"해안가 출입 자제

AI 핵심 요약beta
- 부산해경이 21일 부산 연안해역에 안전사고 위험예보 '관심' 단계를 발령했다
- 22일 새벽 부산 앞바다 풍랑주의보 예고로 기상특보 해제 시까지 해상·육상 순찰을 강화한다
- 해경은 선박 조기 입항·피항과 해안가 출입 자제, 장기계류 선박 안전조치 강화를 당부했다
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산해양경찰서는 21일 오후 6시를 기해 부산 연안해역에 안전사고 위험예보 '관심' 단계를 발령한다고 밝혔다.
부산해경에 따르면 22일 0시부터 6시 사이 부산 앞바다에 풍랑주의보 발효가 예고돼 있으며 이번 조치는 기상특보가 해제될 때까지 유지된다.
해경은 관심 단계 기간 연안 위험구역과 주요 항·포구를 중심으로 해상·육상 순찰을 강화할 계획이다. 다중이 이용하는 선박과 장기 계류 선박에서 화재, 침수, 오염 등 각종 사고가 발생하지 않도록 점검과 대비 활동을 병행한다.
항만과 연안해역을 운항하는 선박에는 기상이 악화되기 전 조기 입항이나 피항을 검토할 것을 요청했다. 갯바위, 방파제, 해안 산책로 등은 월파로 인한 사고 위험이 커지는 만큼 불필요한 출입도 자제해 달라고 당부했다.
김남권 부산해경 해양안전과장 직무대행은 "바람이 강하게 불면서 너울에 의한 높은 파도로 갯바위나 방파제 월파, 해안산책로 등 저지대 침수 위험이 높으니, 낚시객 등 해안가 출입을 자제해야 한다"며 "특히 장기계류 선박 소유자는 화재, 침수, 오염 등 해양사고가 일어나지 않도록 안전조치를 강화해야 한다"고 말했다.
news2349@newspim.com