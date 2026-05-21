김경수, 충혼탑 참배로 공식 선거운동 돌입…"새로운 경남 미래 100년으로 보답"

AI 핵심 요약beta
- 김경수 더불어민주당 경남지사 후보는 21일 충혼탑 참배로 공식 선거운동을 시작했다
- 김 후보는 순국선열·호국영령 희생을 기리며 더 큰 경남·새로운 경남 100년을 약속했다
- 김 후보는 출근 인사·공약 발표·합동 출정식 등 일정을 소화하며 지지를 호소했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남지사 후보는 21일 오전 창원시 성산구 충혼탑 참배를 시작으로 공식 선거운동에 돌입했다고 밝혔다.
김 후보는 이날 순국선열과 호국영령의 희생을 기리며 묵념을 올렸다. 참배에는 송순호 창원시장 후보와 허성무·최구식·이묘배·천현우 총괄상임선대위원장 등 선거대책위원회 주요 인사가 함께했다.
참배를 마친 김 후보는 방명록에 "순국선열과 호국영령들의 희생과 헌신, 결코 잊지 않겠다. 더 큰 경남, 새로운 경남 미래 100년으로 보답하겠다"고 적고 도정 방향에 대한 의지를 드러냈다.
첫 공식 일정을 마친 김 후보는 곧바로 창원터널 입구로 이동해 출근길 도민들에게 인사를 건네며 지지를 호소했다.
김 후보는 이날 오후 2시 경남도청 프레스센터에서 창원 관련 공약을 발표하는 기자회견를 했다.
이어 오후 6시 30분에는 창원시 상남분수광장에서 도내 출마한 더불어민주당 후보자들과 합동 출정식을 진행하고 선거일정에 본격적으로 나설 계획이다.
news2349@newspim.com