신성에스티, 중기부 '글로벌 강소기업 1000+' 선정

AI 핵심 요약beta
- 신성에스티는 21일 글로벌 강소기업 1000+에 최종 선정됐다고 밝혔다
- 이 회사는 이차전지·전장 부품 수출 성장성을 인정받아 정부 지원 사업 대상으로 뽑혔다
- 향후 2년간 수출·R&D 등 맞춤 지원을 바탕으로 북미 등 글로벌 시장 공략과 협력을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 및 전장 부품 전문기업 신성에스티는 중소벤처기업부가 주관하는 '글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트'에 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 '글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트'는 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 수출 유망 중소기업을 발굴해 대외 경쟁력을 강화하고 글로벌 선도기업으로 육성하기 위해 중소벤처기업부와 지자체, 유관기관이 공동으로 추진하는 대표적인 정부 지원 사업이다.
신성에스티는 정밀 금형 기술을 기반으로 이차전지 핵심 부품과 전장 부품을 제조하는 전문기업으로, 이차전지 분야에서 축적한 기술력과 수출 성장성을 인정받아 이번 프로젝트에 최종 선정됐다.
이번 선정에 따라 신성에스티는 향후 2년간 중기부, 유관기관, 지자체로부터 수출 바우처, 수출 지원사업, 정책 자금 및 금융 지원, R&D(연구개발) 가점 등 다양한 맞춤형 패키지 혜택을 지원받게 된다. 회사는 이를 통해 신규 글로벌 바이어 발굴부터 차세대 ESS(에너지저장장치) 및 배터리 부품 개발에도 속도를 낼 계획이다.
특히 신성에스티는 이번 프로젝트 선정을 계기로 글로벌 완성차 및 배터리 제조사와의 협력 기반을 더욱 강화하고 북미를 비롯한 해외 시장 현지화 전략을 본격화할 방침이다. 이차전지 산업 내 공급망 재편과 현지 생산 수요 확대에 대응해 글로벌 사업 경쟁력을 지속적으로 높여 나간다는 전략이다.
신성에스티 관계자는 "이번 글로벌 강소기업 1000+ 선정은 당사의 차별화된 기술력과 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 대외적으로 평가받은 중요한 성과"라며 "체계적인 지원 프로그램을 적극 활용해 기술 혁신을 주도하고 글로벌 시장에서 이차전지 부품 선도기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com