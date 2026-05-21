김용남 후보, 선거운동 첫날 평택항서 출발…"항만 가치 극대화, 시민 삶 바꾸겠다"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 김용남 후보가 21일 평택항 방문으로 6·3 재선거 공식 레이스에 돌입했다
- 김 후보는 평택항·생활폐기물 수거 현장을 찾아 노동자 격려와 민생 행보를 이어갔다
- 평택항 중심 3대 비전을 제시하며 평택을 동북아 물류·경제 중심도시로 만들겠다고 밝혔다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 더불어민주당 김용남 평택시을 국회의원 재선거 후보가 공식 선거운동 첫날 첫 일정으로 평택항을 방문해 6·3 재선거를 향한 레이스에 들어갔다.
21일 김용남 평택시을 국회의원 후보 캠프 측에 따르면 김 후보는 공식 선거운동 개시일인 이날 오전 0시 30분 평택항 컨테이너 부두를 찾아 밤샘 근무 중인 항만 노동자들을 격려하고 현장 의견을 청취했다.
이어 오전 5시 30분에는 안중읍의 생활폐기물 수집 대행업체를 방문해 환경정비 노동자들의 출근길 인사를 나누며 민생 행보를 이어갔다.
평택항은 찾은 김 후보는 "평택항은 경기도 유일의 국제무역항이자 평택의 미래 성장을 이끌 핵심 엔진"이라며 "첫걸음을 이곳에서 뗀 것은 민생 경제를 최우선으로 챙기고 평택항의 가치를 극대화해 평택을 대한민국 경제 중심도시로 만들겠다는 의지"라고 강조했다.
이날 김 후보는 평택항 발전과 시민 삶의 질 향상을 연결하는 '평택항 중심 3대 비전'을 발표했다.
3대 비전은 ▲친환경·첨단 산업을 품은 평택항▲동북아 물류 중심도시로 도약하는 평택항▲시민에게 돌아오는 평택항 프로젝트 등이다.
여기에는 자동차 클러스터 및 수소특화단지 조성, 배후단지와 신생매립지 개발, 신여객터미널 정상화, 해양공원·문화광장 조성 등이 포함된 것으로 알려졌다.
김 후보는 "아무리 좋은 정책과 산업 성장도 결국 시민 삶을 바꾸지 못하면 의미가 없다"며 "좋은 일자리와 지역경제 활성화는 물론 교통·문화·정주 인프라 개선까지 시민이 체감하는 변화로 연결하겠다"고 말했다.
끝으로 김 후보는 "이번 선거 승리를 통해 평택항의 잠재력을 시민 삶의 변화로 연결하는 실용 정치를 반드시 보여드리겠다"며 지지를 호소했다.
김 후보는 일정을 소화한 뒤 오후 1시 안중읍에서 출정식 갖고 오후 6시 함박산중앙공원 석정원 앞에서 민주당 평택시 전체 출마자들을 함께 합동 집중유세에 나설 예정이다.
krg0404@newspim.com