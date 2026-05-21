消息：韩美或2027年底完成战时作战指挥权移交工作

纽斯频通讯社首尔5月21日电 韩美双方近日在韩美联合国防协商机制（KIDD）会议上，就战时作战指挥权（下称战作权）移交路线图、核动力潜艇、非军事区（DMZ）管理及印太安全等同盟议题进行了全面讨论。韩国军方认为，战作权移交最快或于2027年底实现。

韩国国防部长官安圭伯当地时间11日在美国华盛顿五角大楼与美国国防部长皮特·赫格塞斯举行会谈。【图片=韩国驻美特派记者联合采访团】

国防部相关人士20日透露，此次KIDD会议主要围绕11日韩美国防部长会谈中提出的加强同盟合作方案展开具体协商。

会议于12日至13日在美国华盛顿举行。此前，韩国国防部长安圭伯曾与美国国防部长皮特·赫格塞思举行会谈。

据介绍，韩美双方此次重点检查战作权移交所需的三阶段验证程序，即初始作战能力（IOC）、全面作战能力（FOC）以及完全任务执行能力（FMC）。目前双方正推进第二阶段验证。

国防部表示，已向美方说明韩国政府希望加快推进战作权移交的意愿与能力，并强调韩国军队自2006年以来已持续为移交做准备。

根据韩美此前共识，双方计划于2026年内完成FOC验证。若相关程序顺利结束，将进入最后阶段验证。军方认为，若最后阶段验证按通常约一年周期推进，战作权最快可能于2027年底完成移交。

不过，国防部同时表示，具体时间除取决于军事能力验证外，还涉及政治层面判断。目前仍维持由韩美国防部长先协商年份、再由两国总统最终确认的既有程序。

此外，随着无人机等新型武器体系广泛应用，韩美双方也在就新的能力验证标准进行协调。国防部称，双方正通过协商逐步缩小相关认知差异。

KIDD会议中，韩国推动获取核动力潜艇问题也被列为正式议题。国防部从战略和作战层面向美方说明了相关必要性。美方对此表示理解，并认为韩美有必要继续关注相关合作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社