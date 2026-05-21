[현장톡] '만달로리안과 그로구' 감독 "'스타워즈' 안봤어도 누구나 즐길 작품"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 7년 만에 돌아오는 새 스타워즈 무비 '만달로리안과 그로구'가 독보적인 세계관과 압도적 비주얼을 대형 스크린 위에 펼쳐낸다. 디즈니+ 시리즈로 이미 대규모 팬덤을 보유한 딘 자린과 그로구의 모험과 관계성을 스펙타클한 액션과 함께 흥미진진하게 만난다.

21일 '만달로리안과 그로구' 연출을 맡은 존 파브로 감독은 국내 취재진과 화상 인터뷰를 통해 이번 영화의 두 주인공 '딘 자린'과 '그로구'의 깊은 관계성부터 새로운 관객들을 맞이하는 '스타워즈' 시리즈의 각오를 말했다. 압도적인 스케일을 완성한 제작 비하인드, 기존 스타워즈 작품들을 모르는 '뉴 비기너(New Beginner)'들도 충분히 즐길 수 있는 작품의 매력도 밝혔다.

영화 '만달로리안과 그로구'의 존 파브르 감독. [사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아]

'스타워즈'의 다양한 시리즈가 전 세계의 관객들을 사로잡은 이후, '만달로리안' 시리즈는 디즈니+에서 TV 시리즈로 제작되면서 글로벌 흥행에 성공했다. 존 파브로 감독은 그 주인공 둘을 이번 영화를 통해 소개하게 됐다며 "시리즈를 통해, 또 SNS를 통해서 '베이비 요다'라고 불렸던 '그로구'가 전 세계적으로 정말 많은 사랑을 받았다. 시리즈를 잘 모르는 사람들에게까지 알려질 정도였다"고 캐릭터의 매력을 말했다.

그러면서 "7년 만에 극장에서 선보이는 새로운 '스타워즈' 영화인 만큼 '딘 자린'과 '그로구' 두 캐릭터가 신규 관객들의 유입을 이끌기에 가장 적합하다고 생각했다"면서 7년 만에 돌아오는 새 스타워즈 무비의 주인공으로 채택된 이유를 설명했다.



40년이 넘도록 글로벌 팬들의 사랑을 받아온 '스타워즈'만의 정체성은 여전히 이번 영화에도 생생히 담겼다. 파브로 감독은 "오리지널 스타워즈 시리즈는 아이코닉한 영화로 자리매김했다. 조지 루카스는 50년 전 새로운 장르, 새로운 은하계를 만들어냈다"면서 "눈이 휘둥그레질 만한 VFX와 엄청난 음악, 그리고 세대 간의 갈등을 비롯해 여러 다층적인 이야기를 담고 있는 신화적인 스토리가 핵심"이라고 얘기했다.

또 "기본적으로 이번 영화 역시 신화적인 스토리가 첨단 기술을 만났을 때 안겨줄 수 있는 즐거움을 전하고자 했다"면서 "나아가 부모와 아이가 함께 손을 잡고 극장에 가서 즐길 수 있는 영화를 만들고 싶었다"고 밝혔다. 스타워즈 세대의 교체, 새로운 관객들의 유입을 기대하는 또 다른 시작이 될 것임을 예고했다.

영화 '만달로리안과 그로구'의 딘 자린과 그로구. [사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아]

외로운 남자와 어리고 나약한 존재가 서로를 구원하는 '레옹' 같은 관계성에 대한 질문도 나왔다. 존 파브로 감독은 딘 자린과 그로구에 대해 "계속해서 진화해 온 관계"라면서 "그 중에서도 가장 큰 변화를 겪는 인물은 '딘 자린'"이라고 포인트를 짚었다.

이어 "(딘 자린은)처음에는 양심을 잃은 현상금 사냥꾼이었지만 '그로구'를 만나면서 선한 편에서 싸우고 아버지로서 마음을 열게 된다. 그로구는 몸집은 작지만 많은 것들을 변화시키는 힘을 지니고 있다. 그런 캐릭터를 보면서 많은 사람들이 영감을 받는 게 아닐까 생각한다"고 캐릭터의 매력을 재차 강조했다. 또 "(그로구는)여정을 통해 성장해 나가는 캐릭터"라며 위기에 처한 딘 자린을 위해 어떤 역할을 하게 될지 기대감을 자극했다.



성간 우주여행, 우주비행선의 고공액션, 레이저 광선건과 수많은 크리처들의 등장 등 압도적인 스케일 역시 '만달로리안과 그로구'를 기대하게 하는 포인트다. 존 파브로 감독은 "VFX 영화 제작에 있어서 가장 중요한 지점은 실제 세트에 CG를 얼마나 자연스럽게 녹여낼 수 있는지였다. 수중 촬영 신에서 페드로 파스칼의 얼굴을 드러내야 하는 설정이 있었기 때문에 스턴트 대역을 쓸 수 없었다. 카메라는 수면 위와 아래에서 배우를 담아내야 했고, 배우가 소통할 수 있도록 실제 크리처 제작까지 병행해야 했다"고 쉽지 않았던 과정을 돌아봤다. 그러면서도 "많은 시간과 공을 들인 만큼 만족스러운 신"이라고 인상적인 장면이 될 것으로 꼽았다.



방대한 '스타워즈' 시리즈 안에서 조금 더 정치적이거나 묵직한 메시지를 담은 다른 작품과 차별화되는 영화 '만달로리안과 그로구'의 특징도 설명했다. 파브로 감독은 "이번 작품은 두 캐릭터를 통해 보다 현실적인 이야기를 다룬다"면서 "이전 스타워즈 시리즈를 모르더라도 충분히 볼 수 있는 시작이 될 거라고 본다. 과거 스타워즈 영화를 보지 못했던 어린 관객들이 '만달로리안과 그로구'를 통해 생애 첫 스타워즈 영화를 경험하게 될 것"이라며 뉴 제너레이션의 유입을 기대했다.

영화 '만달로리안과 그로구'의 존 파브르 감독. [사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아]

특별히 최근 칸 국제영화제 등 글로벌 시장에서 각광받고 있는 한국 영화계와 한국 관객들에게 애정을 드러내기도 했다. 파브로 감독은 "한국 영화의 지평이 얼마나 넓어지고 있는지 너무나 잘 알고 있다"며 "최근 한국 영화가 더 많은 빛을 발하고 있다. 할리우드의 많은 감독들에게도 큰 영감을 주고 있다. 한국 영화는 특히 영화 연출과 장르를 유연하게 조합하는 데 강력한 강점이 있다. '만달로리안과 그로구' 역시 스타워즈 안에서 혁신적이고, 새롭고, 재미난 여정을 그리면서, 동시에 공상과학 장르 속에서 이를 극대화하고자 했다"면서 한국 영화처럼 장르성이 강조된 점을 짚었다.



끝으로 파브로 감독은 "엄청난 스케일의 모험을 준비했다. 대형 세트를 짓고 큰 영화적인 경험을 드리고자 노력했다"면서 "여러분 주변에서 가장 큰 상영관에서 시네마틱 경험을 함께해 주시기를 바란다"고 한국 관객들을 향해 인사를 했다.



영화 '만달로리안과 그로구'는 드넓은 은하계를 누비는 우주 최강 듀오, 현상금 사냥꾼 '딘 자린'(페드로 파스칼)과 치명적인 귀여움의 '그로구'의 위대한 모험을 그린 블록버스터 어드벤처다. 오는 27일 아이맥스를 포함한 전국 극장에서 개봉한다.

jyyang@newspim.com