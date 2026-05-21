교원·경찰·소방 인사혁신 방향 논의…교권 보호·경찰 전문성 강화 등

AI 핵심 요약beta
- 정부는 21일 특정직 공무원 인사혁신과 공직문화 혁신 방향을 논의했다.
- 교육부·경찰청·소방청·해경 등은 전문성 강화와 조직문화 개선 인사과제를 발표했다.
- 인사혁신처는 공직문화 진단 환류 강화와 적극행정 보호·포상 확대를 추진하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 교원과 경찰, 소방 등 특정직 공무원의 전문성과 공직문화 혁신 강화를 위한 인사혁신 추진 방향을 논의했다.
인사혁신처는 21일 경찰청 청사에서 '제19차 특정직 인사혁신 협의체'를 개최하고 특정직 공무원 인사혁신 과제와 공직문화 혁신 추진 방향을 공유했다고 밝혔다.
이번 협의체에는 교육부와 외교부, 국방부, 경찰청, 소방청, 해양경찰청 등 6개 기관이 참여했다. 참석 기관들은 올해 추진할 주요 인사혁신 과제를 발표하고 조직문화 개선 방향을 논의했다.
교육부는 교원의 교육활동 보호와 교육활동 존중 문화 확산 방안을 공유했고, 경찰청은 경찰 전문성 강화를 위한 전문가 트랙 신설과 인사 공정성 제고를 위한 다면평가 개선 계획을 발표했다.
해양경찰청은 승진가점제 정비를 통해 역량 중심 인사문화를 정착시키는 방안을 소개했으며, 소방청은 외교부·서울대병원 등과의 인사교류 성과를 바탕으로 범정부 인사교류 확대 계획을 설명했다.
인사혁신처는 이날 회의에서 중앙행정기관의 공직문화 혁신 추진 방향과 적극행정 활성화 방안도 안내했다. 특히 기관별 조직문화 개선 과제가 실제 제도와 근무 환경 개선으로 이어질 수 있도록 공직문화 혁신 수준 진단의 환류 체계를 강화할 방침이다.
또한 특정직 기관의 특성을 반영한 체감형 공직문화 혁신 과제와 우수사례를 적극 발굴·포상하고, 공직문화 수준 진단의 신뢰성과 대표성을 높이기 위해 공직자 설문 참여도 확대할 계획이다.
아울러 적극행정 보호관 신설과 적극행정 공무원 면책 강화, 유공 포상 확대 등 최근 마련된 제도적 기반을 토대로 국민이 체감할 수 있는 성과 창출도 주문했다.
김성훈 인사혁신처 차장은 "국민의 일상 유지와 미래 성장을 책임지는 특정직 공무원이 적극적이고 창의적으로 직무에 전념할 수 있도록 공직문화 혁신을 지속 추진하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com