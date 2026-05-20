[6·3 지선] 오세훈 "이념과잉이 부동산 지옥 초래"...GTX 철근 누락 논란엔 "은폐·문제없다"

"정비사업 578곳 가동"…2031년 31만 가구 착공 현실화 강조

이주 막는 대출 규제 비판..."40곳 핀셋 완화·시 지원 검토"

GTX 철근 누락엔 "전문가 판단 거쳐 보강...은폐 없어"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 "이재명 정권의 이념과잉이 만들어 놓은 부동산 지옥의 현장"을 거론하며 재개발·재건축 중심의 공급 확대를 핵심 해법으로 제시했다. GTX 삼성역 복합환승센터 철근 누락 논란과 관련해서는 은폐하지도, 부실시공으로 이어지지도 않았다는 입장을 밝혔다.

오 후보는 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 토론회에서 "서울에서 일하는 청년들이 정작 서울에 살 수 없고 중산층마저 희망이 없다고 말하는 현실은 정상적인 도시의 모습이 아니다"라며 "2031년까지 31만 가구 착공 기반을 마련해 시민들이 체감할 수 있는 공급을 압도적인 속도로 추진하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자= 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 20일 오전 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 인사하고 있다. 2026.05.20 kunjoo@newspim.com

그는 재건축·재개발 정비사업을 서울 주택 공급의 핵심 축으로 제시했다. 오 후보는 "서울은 이미 대규모 택지 개발이 가능한 땅이 거의 남아있지 않다"며 "앞으로 공급의 중심은 정비사업일 수밖에 없다"고 강조했다.

오 후보는 "5년 전 서울시로 돌아온 뒤 해제됐던 구역을 되살리고 400곳 이상을 신규 지정해 합계 578곳이 돌아가고 있다"며 "2031년까지 31만 가구 착공이 가능하도록 기초를 닦았다"고 했다.

특히 자신이 제시한 '2031년까지 31만 가구 착공' 계획에 대해 "새로운 공약이 아니라 이미 토대를 마련한 물량"이라고 설명했다. 오 후보는 "현재 578개 정비사업 구역이 단계별로 진행되고 있다"며 "통상적인 속도로만 진행돼도 2031년까지 31만 가구 착공이 가능하다"고 말했다.

다만 최근 정부의 대출 규제와 조합원 지위 양도 제한이 정비사업 속도를 늦추고 있다고 주장했다. 그는 "이주 단계에 들어간 사업장이 40여 곳인데 대출 제한 때문에 주민들이 이사를 못 가고 있다"며 "올해 이주를 앞둔 40곳에 대해 대출 제한을 핀셋 해제하고, 그게 안 되면 서울시 기금으로 저리 융자를 해줄 준비를 하고 있다"고 밝혔다.

오 후보는 "6.27 대책도, 11.5 대책도 실거주를 강조하면서 각종 물건을 내놓을 수 있도록 하는 데만 초점이 맞춰져 있기 때문에 전월세가 급등할 수밖에 없다는 예측을 6개월 전부터 했다"고 말했다.

이어 "6개월 지나 지금 트리플 강세가 이뤄지고 있지 않냐"며 "이재명 대통령은 고집을 꺾어야 된다"고 덧붙였다.

GTX 삼성역 복합환승센터 공사의 철근 누락 논란에 대해서도 입장을 밝혔다. 오 후보는 "4월 말에 업무를 정지하고 예비후보 등록을 했고 그때까지 보고를 못 받았다"며 "지금은 보고받을 수 있는 위치에 있지 않다"고 말했다.

오 후보는 "현대건설이 하청업체의 부실 시공을 발견했고 이를 지체 없이 도시기반시설본부(도기본)에 보고했다"며 "당시 도기본은 당장 공사를 중지시킬 정도의 사안은 아니라는 기술적 판단을 했다는 것"이라고 설명했다.

그는 "이건 도기본이 단독으로 한 게 아니라 전문가들과 논의를 거쳐서 가장 바람직한 형태의 논의를 거쳐서 결론을 내렸다는 걸 확인했다"며 "전체 구간 수십 미터에 철판 보강을 하는 방안을 마련했다"고 말했다.

오 후보는 민주당을 향해 "은폐 의혹은 사실이 아니고 기술적·과학적 판단에도 문제가 없다"며 "안전 문제를 선거용 정치 소재로 쓰고 있다"고 반박했다.

hyeng0@newspim.com