안민석 후보 "미래 교육 컨트롤타워 경기AI교육원 설립"

학습·건강·진학·취업 전 과정 잇는 'AI이음플랫폼' 구축



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육감 민주진보 단일후보인 안민석 후보가 20일 기자회견을 열고 '경기AI교육원' 설립과 'AI이음플랫폼' 구축을 핵심 공약으로 발표했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 후보는 '경기AI교육원' 설립과 'AI이음플랫폼' 구축을 핵심 공약으로 발표했다. 2026.05.20 beignn@newspim.com

안 후보는 이 자리에서 디지털 교육대전환을 통해 배움의 주권, 가르침의 주권, 벽깨기 주권을 회복하겠다고 밝혔다.

제안된 경기AI교육원은 도내 글로벌 기업들과 협력하여 온·오프라인 연계 실감형 AI 교육 환경을 조성하는 핵심 역할을 맡는다. AI이음플랫폼은 초등학교부터 고등학교까지의 학습 과정을 AI로 기록해 전학이나 진학 시 데이터가 단절되지 않도록 설계될 예정이다.

또한 학생의 문해력 수준을 분석하고 최적의 독서 경로를 제시하는 AI 독서 이력제를 도입하며 정서적 안정성을 높이기 위한 '마음 건강 조기경보 시스템'을 통해 위기 징후를 교사와 부모에게 신속히 전달하겠다고 설명했다.

안 후보는 기존의 오지선다 및 상대평가 중심의 암기 위주 교육에 변화가 필요하다고 강조하며 창의력을 기를 수 있는 질문 있는 교실과 서·논술형 평가는 물론 절대평가를 도입할 것이라고 말했다. 유치원부터 고등학교까지 원활한 교육과정을 연결하여 AI 활용 능력을 갖춘 인재를 양성하겠다는 구상을 밝혔다.

마지막으로 안 후보는 "AI는 수단일 뿐이며, 우리 아이들을 존엄하게 길러내는 사람 중심의 교육을 실현할 것"이라고 강하게 말했다. 이를 통해 경기교육을 세계적인 AI 교육 중심지로 발전시키겠다는 의지를 밝혔다.

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