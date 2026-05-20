"여성기업 공공조달 진입 돕는다"…대전조달청, 실무 설명회 개최

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지방조달청이 지역 여성기업들의 공공조달시장 진출 지원에 나섰다.

대전지방조달청은 지난 19일 한국여성경제인협회 대전지회 월례회의에 참석한 여성기업인을 대상으로 조달 제도 설명회를 개최했다고 20일 밝혔다.

한국여성경제인협회 대전지회 여성기업인들에게 조달제도 설명을 하고 있다. [사진=대전지방조달청] 2026.05.20 gyun507@newspim.com

이번 설명회는 여성기업의 조달 실무 역량을 높이고 공공조달시장을 통한 기업 성장 기반을 지원하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 다수공급자계약(MAS)과 벤처나라·혁신제품 제도, G-PASS 제도 등 여성기업들이 현장에서 활용할 수 있는 주요 조달 제도를 중심으로 안내가 이뤄졌다.

특히 인사혁신처 사회공헌사업의 공공조달길잡이 전문위원으로 활동 중인 조달청 퇴직 공무원이 강사로 참여해 실제 사례와 경험을 바탕으로 공공조달 절차와 활용 방안을 설명했다.

설명회 이후에는 기업별 애로사항과 궁금증을 해소하기 위한 현장 상담도 함께 진행됐다.

최병수 대전지방조달청장은 "공공조달시장은 기술력과 경쟁력을 갖춘 여성기업에게 새로운 성장 기회가 될 수 있다"며 "앞으로도 조달청은 기업들에게 공공조달의 든든한 길잡이 역할을 할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com