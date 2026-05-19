이형섭 낙동강유역환경청장, 창녕군 유채단지·퇴비 현장 점검 …녹조 방지

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 이형섭 낙동강유역환경청장은 녹조 발생 예방을 위해 경남 창녕군 일원의 야적퇴비 현장과 남지 유채단지를 방문･점검했다고 19일 밝혔다.
이번 점검은 강우시 야적퇴비 침출수가 하천으로 유입되는 것을 선제적으로 차단하기 위해 퇴비 보관 및 관리 실태를 점검하기 위해서다. 이 청장은 이날 남지에 있는 대규모 유채단지를 찾아 비료 사용 여부 등 오염원 관리실태를 살펴봤다.
news2349@newspim.com
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 이형섭 낙동강유역환경청장은 녹조 발생 예방을 위해 경남 창녕군 일원의 야적퇴비 현장과 남지 유채단지를 방문･점검했다고 19일 밝혔다.
이번 점검은 강우시 야적퇴비 침출수가 하천으로 유입되는 것을 선제적으로 차단하기 위해 퇴비 보관 및 관리 실태를 점검하기 위해서다. 이 청장은 이날 남지에 있는 대규모 유채단지를 찾아 비료 사용 여부 등 오염원 관리실태를 살펴봤다.
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