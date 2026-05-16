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전재수 후보, 필승 총력전…문화·예술·금융·복지 등 각계 동참

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  • 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 16일 으랏차차 캠프 필승 결의대회를 열고 총력전에 돌입했다
  • 결의대회에는 123개 특별위원회 위원장·위원 400여명이 참석해 해양수도 부산 비전과 연대 의지를 재확인했다
  • 전 후보는 해수부 부산 이전 추진력과 각계 간담회·노조 지지 기반을 앞세워 부산 경제 회복과 정권·시정 교체를 호소했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

90개 특위·400여 명 참여 필승 결의
'해양수도 부산' 비전 실현 의지 다짐

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보 '으랏차차 캠프'는 16일 직능총괄본부와 민생경제회복위원회 산하 특별위원회 구성원들이 참석한 필승 결의대회를 열고 선거 승리를 위한 총력전에 돌입했다.

이번 결의대회는 선거 과정에서 핵심 동력이 될 조직을 정비하고 해양수도 부산을 표방하는 연대 의지를 재확인하기 위해 마련됐다.

전재수 부산시장 후보의 '으랏차차 캠프'가 16일 직능총괄본부 및 민생경제회복위원회 산하 특별위원회 구성원 등이 대거 참석한 필승 결의대회를 개최하고 선거 승리를 위한 본격적인 총력전에 돌입했다. [사진=전재수 부산시장 후보 '으랏차차 캠프'] 2026.05.16

행사에는 부산문화주권특별위원회를 포함한 90개 특별위원회와 민생경제회복위원회 산하 33개 특별위원회 등 총 123개 특위의 위원장과 위원 400여 명이 참석했다.

전재수 후보는 인사말을 통해 "문화, 예술, 전시, 금융, 복지 등 다방면에서 활약하며 부산을 지켜온 소중한 분들이 으랏차차 캠프를 찾아주셨다"라며 깊은 감사의 뜻을 표했다.

이어 "부산 전역을 지켜온 여러분이 바로 부산의 숨은 저력이자 6월 3일 승리의 주역"이라고 치켜세우며 "부산 시정을 바꿀 수 있느냐, 미래 부산으로 나아갈 수 있느냐는 이제 여러분의 손에 달렸다"라고 강력히 호소했다.

특히 전 후보는 과거 해양수산부 장관 취임 5개월 만에 해수부를 부산으로 이전시켰던 독보적인 추진력을 언급하며 침체된 지역 경제 회복에 대한 강한 자신감을 피력했다. 전 후보는 "'일 잘하는' 대통령과 '일 잘하는' 시장이 만나 침체의 터널에 갇힌 부산 경제를 싹 바꿔야 하지 않겠느냐"라고 반문한 뒤 "'해양수도 부산'을 함께 만들어달라"라고 포부를 밝혔다.

전 후보 측은 이번 결의대회가 최근 각계각층과 진행해온 정책 간담회, 지지 선언과 맞물려 선거 국면에서 조직 결집을 강화하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

전 후보는 앞서 한병도 더불어민주당 원내대표 등 당 지도부와 함께 한국거래소, BNK경영연구원 관계자가 참석한 '해양수도 부산 금융 생태계 완성을 위한 정책 간담회'를 개최했다. 부산시 청년연합회, 전국공무원노동조합 부산소방지부, 부산시상인연합회, 부산시의사회 등을 차례로 만나 현안과 정책 방향을 논의했다.

해운·항만 분야에서는 부산 이전을 확정한 HMM의 전정근 해상노조위원장을 상임공동선대위원장으로 영입했다. 이어 HMM 육상노조, 전국해상선원노동조합연맹, 부산항운노동조합 등이 지지 의사를 밝히면서 캠프의 조직 기반이 확대되고 있다.

ndh4000@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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