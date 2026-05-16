김기하 동해시장 후보, '20분 연결도시 프로젝트' 발표..."교통체계 혁신"

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시내버스 노선 전면 개편·수요 응답형 버스 운영·산업물류 교통망 구축 등

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김기하 동해시장 후보는 16일 시민 이동권 향상과 산업·관광 경쟁력 강화를 위한 '20분 연결도시 동해 프로젝트'를 발표했다.

이번 프로젝트는 단순한 도로 확장이 아니라 시내버스 개편과 산업물류 교통망 구축, 관광순환교통, 도심 정체 해소, 교통복지 확대 등 다양한 방안을 종합적으로 추진하는 내용을 담고 있다.

김 후보는 "동해시는 생활권 분산과 산업·관광 교통 혼재로 인해 시민들이 불편을 겪고 있다"며 "교통체계를 전면 혁신해 모든 시민이 빠르고 편리하게 이동 가능하도록 하겠다"고 말했다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국민의힘 김기하 동해시장 후보가 선거사무소 개소식에서 당원들의 결집을 호소하고 있다. 2026.05.02 onemoregive@newspim.com

특히 출퇴근과 통학의 불편함을 해소하기 위해 시내버스 노선 전면 개편과 함께 간선·지선 체계 도입을 통해 이동시간 단축을 이루겠다고 설명했다. 추가로 산업단지와 동해항을 연결하는 물류교통망 개선으로 기업 경쟁력과 투자유치를 강화할 예정이다.

관광 분야에서는 묵호·추암·망상을 연결하는 관광순환버스를 운영하며 KTX 및 동해선 연계 교통체계를 구축해 체류형 관광도시로 발전할 기반을 마련하겠다고 밝혔다.

교통정체 해소를 위해서는 상습 정체구간의 교차로 개선, 스마트 신호체계 도입, 공영주차장 확충 등의 방안을 추진할 예정이며 어르신 행복택시 확대와 장애인 이동지원 강화와 같은 교통복지 정책도 함께 실시할 계획이다.

총사업비는 약 1400억 원 규모로 예상되며 국토교통부, 해양수산부, 문화체육관광부의 공모사업 및 국가 SOC 사업을 통해 국비로 추진할 방침이다.

김 후보는 "도로가 바뀌면 도시가 활성화된다"며 "산업과 관광, 시민생활을 통합하는 교통혁신으로 동해의 미래 경쟁력을 높이겠다"고 강조했다.

아울러 시내버스 노선 전면 개편과 관련해 김기하 후보 캠프측은 현재 동해 시내버스 노선에 대해 "시간 텀이 너무 길다"고 밝히면서 "노선 조정과 더불어 새로운 수요응답형 버스 제도 도입을 공약으로 잡았다"고 설명했다.

이는 기존 노선의 수요가 적고 적자만 누적되는 구간은 그대로 유지하기보다 시간을 탄력적으로 운영하는 방식으로 개편하겠다는 것이다.



캠프 즉은 특히 "부르면 오는 버스 형태의 수요응답형 버스를 구상 중"이라며 가칭 이 제도를 '동해 부르미'라고 부르고 있다고 설명했다.

'동해 부르미 버스'는 노선이 불안정하고 수요가 적은 지역은 정규 노선 대신 수요응답형 버스로 전환하고 한 동네에서 5인 이상 주민이 호출하면 지자체 지원을 받아 상설 '부르미 버스'를 운영한다는 구상이다.

부르미 버스는 외곽마을 뿐만아니라 망상, 북평전통시장 등 주요 관광지나 거점지역에서도 운영할 수 있다고 설명했다.

그러면서 "부르미 버스는 분명히 수요가 있을 것"이라며 특히 "어르신들이 병원 진료 받으러 가실 때 버스 이용이 힘들어한다"는 점을 언급하며 수요응답형 버스가 고령층 이동권 보장에 도움이 될 것이라고 강조했다.

onemoregive@newspim.com