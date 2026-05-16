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[단독] "기업 떠나고 숫자만 남았다"…원주의료기기 정체·첨복단지 딜레마

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  • 강원도와 원주시는 첨복단지 지정을 내세워 의료기기 중심 도시 이미지를 강화했지만 산업 현장에서는 기업 이탈과 정체를 호소했다
  • 관 주도 정책과 반도체 등 타 산업 중심 지원으로 예산·인력이 분산되며 산단 공동화, 통계 착시, 산업 기반 약화가 심화됐다고 업계는 비판했다
  • 업계는 지금을 마지막 골든타임으로 보고 규제 개선·R&D·판로 지원·인력 양성 등 산업 중심 전략 전환과 실질 기반 강화 없는 첨복 추진은 명분만 남는다고 경고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'관 주도' 성과 홍보에 가려진 산업 기반 약화…문막·태장·기업도시서 기업 이탈 가속
"통계상으로는 성장인데 현장은 위축"…첨복단지, 정치 이벤트 되면 구조적 침체 불러

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원도와 원주시가 첨단의료기기복합산업단지(첨복) 지정을 앞세워 '의료기기 중심 도시' 이미지 강화에 나섰지만 정작 산업 현장에서는 "기업은 떠나고 숫자만 남았다"는 냉담한 평가가 나오고 있다.

16일 원주의료업계 관계자에 따르면 원주의료기기산업은 강원도 수출을 견인하는 '효자 산업'으로 불려왔지만 산업 생태계는 이미 정체 국면에 접어들었다는 게 업계의 공통된 인식이다. 또 수출·매출 통계는 증가세를 보이는 반면 실제 생산과 고용, 기업 기반은 약화되고 있다.

이 관계자는 가장 큰 원인으로 '관 주도 정책'을 꼽았다. 과거 군사 도시 이미지를 벗고 관광도시로의 전환을 추진하는 과정에서 도시 이미지 제고, 소상공인 지원, 반도체 산업 육성 등이 핵심 전략으로 부상하면서 의료기기산업은 상대적인 정책 우선순위에서 밀려났다는 지적이다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 =원주의료기기산업기술단지. 2026.05.15 onemoregive@newspim.com

겉으로는 의료기기산업을 핵심·전략 산업으로 강조하면서도 실제 예산과 인력은 다른 산업으로 분산됐다고 분석했다.

관계자는 "의료기기산업을 전략 산업이라고 말하면서 실제로는 반도체 유치에 정책 에너지를 쏟는 이중적인 행태가 이어졌다"며 "결국 산업은 방향성을 잃고 정체될 수밖에 없었다"고 지적했다.

산업 기반 약화와 '산단 공동화' 우려도 크다. 문막산업단지, 태장단지, 기업도시 등에 입주했던 다수 의료기기 기업들이 폐업·휴업·타지역 이전 등으로 현장을 떠나고 있다. 특히 원주에서 성장 기반을 다졌던 기업들이 빠져나가면서 산업 생태계의 연속성이 약화되고 있는 것으로 나타났다.

신규 기업 유치는 착시라는 비판도 있다. 일부 기업이 각종 지원사업과 혜택을 받기 위해 연구소나 명목상 법인만 원주에 두는 방식으로 진입하면서 통계상 기업 수는 유지되지만 실제 생산과 고용 기여는 미미하다는 것이다.

업계 일각에서는 이를 두고 "산업이 유지되는 것이 아니라 수치만 유지되는 상황"이라고 꼬집고 있다.

하지만 이 같은 구조에도 불구하고 지자체는 의료기기 수출 증가와 기업 수 확대를 주요 성과로 내세우며 '성장 스토리'를 반복 홍보하고 있다.

한 기업 관계자는 "실제 체감은 기업이 줄고 시장이 위축되는 분위기인데 외부에는 여전히 성장 산업으로만 포장되고 있다"며 "이런 방식은 오히려 정책·행정에 대한 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있다"고 말했다.

논란의 또 다른 축은 첨복단지 추진 방식이다. 관계자는 첨복단지 지정 추진이 정치적 성과 경쟁으로 흐를 경우 산업 기반이 약화된 현 시점에서 오히려 역효과를 낳을 수 있다고 경고하고 있다.

첨복단지는 단순한 인프라 조성이 아니라 산업 생태계 완성도, 기업 경쟁력, 연구개발(R&D) 역량 등을 종합적으로 평가하는 사업인 만큼 단기간 성과 중심 접근으로는 한계가 뚜렷하다는 것이다.

이 관계자는 "첨복단지는 '누가 추진하느냐'보다 '어떤 산업 기반을 갖고 있느냐'가 핵심"이라며 "현재와 같은 산업 기반 약화 상황을 먼저 개선하는 것이 우선"이라고 강조했다. 문막·태장·기업도시 등 기존 클러스터의 생산·고용 회복과 이탈 기업 방지 대책 없이는 첨복단지 간판만 내걸어도 실질 효과를 담보하기 어렵다는 의미다.

업계에서는 지금을 '마지막 골든타임'으로 보고 있다. 관계자는 "지금 산업을 제대로 진단하고 방향을 바로 잡지 않으면 원주의료기기산업은 회복이 어려운 구조적 침체에 빠질 수 있다"며 "첨복단지 추진 역시 산업 기반 없이 진행될 경우 사업의 명분만 남을 수 있다"고 우려했다.

그러면서 "정치 중심이 아닌 산업 중심의 접근으로 전환할 때만이 원주가 의료기기 중심 도시로서의 도약을 이룰 수 있다"며 "규제 개선과 R&D, 판로 지원, 전문 인력 양성 전략의 재정비가 필요하다"고 제안했다.

onemoregive@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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