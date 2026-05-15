조용기 원주시의장, 구자열 후보 지지 공식 선언

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- 조용기 원주시의회 의장이 15일 구자열 원주시장 후보 지지를 공식 선언했다.
- 조 의장은 구 후보의 비전과 실행력을 높이 평가하며 원주 발전에 꼭 필요한 리더라고 강조했다.
- 구 후보는 조 의장 지지를 발판으로 승리를 다짐하며 체감형 복지·주택 정책을 추진하겠다고 밝혔다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 조용기 원주시의회 의장이 15일 더불어민주당 구자열 원주시장 후보에 대한 지지를 공식화 했다.
조 의장은 이날 오전 9시 30분 의장실에서 구자열 후보와 만나, "강원 전역의 균형 있는 성장을 위해 고민하는 구 후보의 진정성을 깊이 공감한다"며 지지 의사를 밝혔다. 그는 구 후보가 "비전과 실행력을 갖춘 리더로 원주가 중부내륙의 중심도시로 발전하는 데 꼭 필요하다"는 점을 강조했다.
구 후보는 조 의장님의 지지를 "선거 승리를 위한 큰 힘"으로 여기며 고마움을 표시했다. "의장님의 뜻을 받들어 지난 4년의 불통 행정을 청산하고, 시민이 주인이 되는 '시민주권시대 원주'를 반드시 열겠다"고 다짐했다.
또한 구 후보는 최근 발표한 '1억 아이 키움 성장 바우처'와 '공공주택 지원 정책'을 언급하며, "원주시의회와 긴밀히 협력해 세금을 낸 만큼 시민들이 혜택을 느낄 수 있는 체감형 정책을 실현하겠다"고 말했다.
조 의장의 지지 선언으로 구자열 후보 캠프는 당내 결속력을 강화하고 중도층 및 보수층을 아우르는 외연 확장에 더욱 박차를 가할 것으로 기대하고 있다.
onemoregive@newspim.com