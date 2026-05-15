영암군, 캄보디아 근로자 200명 순차 투입…120여 농가 배치

AI 핵심 요약beta
- 영암군이 15일 캄보디아 계절근로자 30명을 1차 투입했다.
- 영암군은 21일까지 계절근로자 200명을 순차 배치한다.
- 근로자들은 120여 농가서 모내기 등 영농을 지원했다.
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[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영암군이 캄보디아 계절근로자 200명을 순차 투입해 모내기철 농촌 인력난 해소에 나섰다.
영암군은 캄보디아에서 선발된 외국인 계절근로자 30명이 1차로 입국해 지역 농가에 배치됐다고 15일 밝혔다.
군은 15일 52명, 21일 118명 등 총 200명을 단계적으로 투입할 계획이다.
이번 근로자들은 지난해 영암군과 협약을 체결한 캄보디아 깜뽕짬주, 깜뽕스프주, 따께우주 출신이다. 선발은 비대면 화상회의를 통해 이뤄졌다. 이들은 벼 모내기와 알타리무, 무화과 재배 등 120여 농가에서 영농 작업을 지원한다.
군은 본격적인 모내기철을 맞아 농촌 인력 부족이 심화된 상황에서 외국인 계절근로자 투입이 농가 경영 부담을 줄이고 안정적인 영농에 기여할 것으로 보고 있다.
박미아 영암군 농업정책과장은 "해외 지방정부와 협력해 안정적인 농업 인력 공급 체계를 구축하고 있다"며 "근로자들이 지역에 잘 적응하고 안전하게 근무하도록 지원하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com