강진 고려청자박물관 온비드 경매 개시...APEC 선물작 포함

AI 핵심 요약beta
- 강진군 고려청자박물관이 15일부터 22일까지 온비드에서 고려청자 5점 온라인 경매를 진행했다고 밝혔다
- 출품작은 관요 재현작 5점으로 전통 화목 청자연화형주자·청자양각죽절문병과 일반 작품 3점이며 시작가는 정가의 50% 수준이다
- 2005년 부산 APEC 정상회의 국빈 선물인 청자상감운학문합이 포함돼 상징성이 크며 낙찰 결과는 26일 발표된다고 했다
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군 고려청자박물관이 온비드를 통해 고려청자 5점을 온라인 경매로 공개한다.
강진군 고려청자박물관은 15일부터 22일까지 온나라 공공자산 공매시스템 온비드에서 제3회 고려청자 온라인 경매를 개최한다고 밝혔다.
이번 경매는 국민 누구나 참여할 수 있는 공개 입찰 방식으로 진행된다.
온비드는 한국자산관리공사 KAMCO가 운영하는 공공자산 입찰 플랫폼이다. 회원 가입 후 공매 참여 절차를 거치면 누구나 입찰이 가능하다.
출품작은 박물관이 엄선한 관요 재현작 5점이다. 전통 화목 작품인 청자연화형주자와 청자양각죽절문병이 포함됐다. 일반 작품으로는 청자복숭아연적 청자상감운학문주병 청자상감운학문합이 출품된다. 시작가는 정가 대비 50% 수준이다.
특히 청자상감운학문합은 2005년 부산 APEC 정상회의 당시 참가국 국빈에게 증정된 작품으로 상징성이 크다. 박물관은 공공 플랫폼을 통한 경매로 전통 문화 자산 접근성과 투명성을 높였다고 설명했다.
입찰은 22일까지 진행된다. 낙찰 결과는 26일 발표된다. 참여는 온비드 접속 후 회원 가입 공고 검색을 통해 가능하다.
ej7648@newspim.com