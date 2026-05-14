과천시, 경기도 '지방세 체납정리 종합평가' 우수 시군 선정

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 14일 경기도 체납정리 평가서 우수 시군에 선정됐다.
- 과천시는 상사업비 1800만 원을 확보했다.
- 고액 체납자 관리와 맞춤 징수로 실적을 냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 경기도가 실시한 '2026년 지방세 체납정리 시·군 종합평가'에서 우수 시군으로 선정돼 상사업비 1800만 원을 확보했다고 14일 밝혔다.
시에 따르면 이번 평가는 도내 31개 시군을 지방세 이월체납액과 체납자 수 등을 기준으로 5개 그룹으로 나눠 진행됐다. 과천시는 의왕·양평·여주·동두천시 등과 함께 5그룹에 편성되어 평가받았다.
평가는 2025년 실적을 기준으로 지방세 체납 업무 전반에 대한 '그룹별 평가'와 '도 주관 기획징수 평가'로 나뉘어 실시됐다. 과천시는 도세 체납 정리 노력과 기획징수 추진 실적 등을 평가하는 부문에서 우수한 성과를 거두며 5그룹 내 우수 기관으로 이름을 올렸다.
시는 고액·상습 체납자에 대한 집중 관리와 체납 유형별 맞춤형 징수 활동, 체납 안내문 발송 및 납부 독려 등 체계적인 체납 정리 업무를 추진해 왔다. 또한 자진 납부를 유도하며 건전한 납세 분위기 조성과 안정적인 지방세수 확보에 힘써왔다.
시 관계자는 "이번 수상은 체계적인 체납 관리와 현장 중심의 징수 활동을 지속적으로 추진한 결과"라며 "앞으로도 효율적인 체납 정리를 통해 안정적인 지방세수 확보를 위해 노력하겠다"라고 말했다.
1141world@newspim.com