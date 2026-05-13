[6·3 재보선] 한동훈 "하정우, AI 국민배당금 찬반 답하라…이번에도 도망갈 건가"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 부산 북구갑 후보가 13일 하정우 후보에게 AI 국민배당금 구상에 찬성 여부를 물었다.
- 한 후보는 페이스북에서 이를 산업 육성보다 분배 정치가 먼저라는 비판으로 규정했다.
- 하 후보가 AI 골든 타임을 내팽개치고 AI 원툴 선거를 한다고 꼬집었다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 무소속 후보는 13일 하정우 더불어민주당 북구갑 후보를 향해 "김용범 정책실장의 '인공지능(AI) 국민배당금' 구상에 찬성하는지 반대하는지 답하라"며 "이번에도 도망갈 것인가"라고 직격했다.
한 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "미국, 중국과 본격적인 AI 생존 경쟁을 시작하는 단계에서 '이윤을 어떻게 나눌까'부터 이야기하는 것은 산업 육성보다 분배 정치가 먼저라는 것"이라고 비판했다.
이어 "국가 AI 전략을 총괄하던 하정우 후보는 스스로 부르짖던 'AI 골든 타임'을 내팽개치고 임명 10개월 만에 선거에 뛰어들었다"며 "그러고는 이제 와서 마치 '프로크루스테스의 침대'처럼 모든 북갑의 현실을 억지로 AI 프레임에 끼워 맞추며 AI 원툴 선거를 하고 있다"고 꼬집었다.
그러면서 "정말 AI에 진심이라면 묻겠다"며 "하정우 후보는 김용범 정책실장의 'AI 국민배당금' 구상에 찬성하는가, 반대하는가"라고 물었다.
oneway@newspim.com