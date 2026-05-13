윤건영 "충주, 북부권 미래교육 중심도시로 육성"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감 예비후보가 13일 충주시청에서 기자회견을 열었다.
- 충주를 북부권 미래 교육 중심 도시로 육성하겠다고 밝혔다.
- 창의 융합 교육 허브 구축과 신규 교사 임용 제도 등을 공약했다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 예비 후보는 13일 "충주를 북부권 미래 교육 중심 도시로 육성하겠다"고 밝혔다.
그는 예비 후보 등록 후 첫 일정으로 충주시청에서 기자회견을 열고 "기존 교육 인프라를 바탕으로 미래형 교육 체계를 완성하겠다"며 이같이 말했다.
충북교육청은 2024년 충주를 미래 교육 도시로 지정하고 학교 복합 시설 조성, 광역 발명 교육지원 센터 구축, 유아 교육진흥원 북부 분원 설립 등을 추진 중이다.
윤 후보는 탄금공원 일대 창의 융합 교육 허브 구축과 국제 창의·발명 대회 유치도 공약했다.
또 제천·충주·단양 대상 신규 교사 임용 제도 도입, 충주공고 미래형 특성화고 전환, AI·SW 분야 마이스터고 추진 방안도 제시했다.
이와 함께 호암 지구 유휴 부지 활용, 택견 기반 특화 교육, 북부권 학생 놀이 체험 벨트 조성 계획 등을 제시했다.
윤 후보는 "지금 충북교육에 필요한 것은 실험이 아니라 완성"이라며 "검증된 책임감과 현장을 아는 경험으로 충북 교육의 미래를 끝까지 완성하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com