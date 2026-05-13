정청래, '격전지' 전북지사 선거에 "민주 후보가 당선돼야 속도감 있게 발전"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 민주당 대표가 13일 국회 기자회견에서 전북지사 선거 지지했다.
- 민주당 후보 당선 시 이재명 정부 새만금 개발이 속도감 있게 추진된다고 주장했다.
- 민주당이 정부 정책 제도화하며 전북 발전을 효율적으로 이끌 수 있다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 13일 6·3 지방선거 전북지사 선거와 관련해 "민주당 후보가 당선돼야 전북이 더 속도감 있게 발전할 수 있다"고 말했다.
정 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "오랜만에 전북도민들께서 희망을 가진 것이 그동안 역대 정부에서 방치된 새만금에 대한 희망"이라며 "이재명 정부가 이를 주도하는 것은 민주당과 함께 하겠다는 것"이라며 이같이 밝혔다.
정 대표는 "이재명 대통령께서 새만금에 대한 각별한 애정을 갖고 9조원을 투자해서 전북을 새롭게 대도약 시키겠다고 하는 상황"이라며 "그걸 민주당이 해야지 다른 누가 할 수 있겠는가"라고 주장했다.
정 대표는 "정부와 청와대가 발표한 정책들을 제도화시키고 법제화하는 것은 민주당"이라며 "당과 정부, 청와대가 한 몸 한 뜻으로 가야 새만금 개발도 더욱 속도감 있게 추진되지 않겠느냐"고 말했다.
그러면서 "민주당 후보가 도지사가 되는 것이 훨씬 더 효율적으로, 더 착실하게 전북 발전을 이룰 수 있다"고 강조했다.
정 대표는 "어머니와 제 바로 위의 형까지 전북 출생으로 전북에 대한 사랑과 관심은 특별할 수밖에 없다"며 "진인사대천명의 자세로 전북도민들께 좀 더 가까이, 좀 더 자세히, 좀 더 절실히 다가가 전북도민의 마음을 얻을 수 있도록 최선을 다할 뿐"이라고 말했다.
민주당은 전북지사 후보로 이원택 후보를 확정했다. 그러나 당에서 제명된 김관영 전북지사가 탈당하며 무소속으로 출마한 상태다.
jeongwon1026@newspim.com