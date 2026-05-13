한병도 "민주당 원팀으로 새만금 성공·전북 발전 이끌겠다"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 민주당 원내대표가 13일 새만금 현장에서 예비후보들과 사업 지원 의지를 강조했다.
- 이원택 예비후보는 재생에너지 확충과 SOC 사업 완공을 최우선 과제로 추진하겠다고 밝혔다.
- 김의겸·박지원 예비후보들은 입법·예산 지원으로 새만금 개발을 가속화하겠다고 밝혔다.
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재생에너지·첨단산업 육성 중심 전북 경제대전환 비전 제시
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 한병도 민주당 원내대표가 13일 새만금 현장을 찾아 민주당 예비후보들과 함께 새만금 사업 지원과 전북 발전 전략 추진 의지를 강조했다.
한 원내대표는 이날 새만금33센터에서 열린 '전북·새만금사업 지원 현장 기자간담회'에서 "민주당 후보들만이 새만금을 살릴 수 있다"며 도민들의 지지를 호소했다.
이번 간담회는 새만금 핵심사업 추진 상황을 점검하고 전북 미래 비전과 국가 차원의 지원 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 이원택 예비후보와 김의겸, 박지원 등이 참석해 새만금 성공을 위한 '민주당 원팀' 행보에 힘을 보탰다.
이원택 전북지사 예비후보는 "전북 재생에너지 기반 확충과 전력 계통망 구축을 최우선 과제로 추진하겠다"며 "현대자동차그룹의 9조원 투자 현실화와 새만금 국제공항, 인입도로 등 주요 SOC 사업을 이재명 대통령 임기 내 반드시 완공하겠다"고 밝혔다.
이어 "도민만 바라보는 '전북의 이재명'다운 뚝심으로 전북 경제 대전환을 반드시 이뤄내겠다"며 "새만금에서 시작하는 전북의 도약은 민주당 원팀이 완성하겠다"고 강조했다.
김의겸 군산·김제·부안 갑 예비후보는 "새만금이 글로벌 첨단산업 전초기지가 될 수 있도록 국회 차원의 입법 지원에 적극 나서겠다"고 했다.
박지원 군산·김제·부안 을 예비후보는 "정치권 경험과 네트워크를 활용해 새만금 예산 확보와 기업 유치에 힘쓰겠다"고 말했다.
이들은 재생에너지 기반 확대와 RE100 산업단지 조성, 이차전지·반도체 산업 육성, 그린수소 혁신밸리 구축, 농생명바이오 산업 혁신, 새만금 주요 SOC 조기 완공 등을 차질 없이 추진하겠다는 의지를 재확인했다.
한 원내대표는 "민주당은 이원택 후보를 중심으로 지역 현안 해결과 국가예산 확보에 적극 나설 것"이라며 "당·정·청이 원팀으로 입법과 예산, 정책 지원에 힘을 모아 새만금 사업 추진 속도를 높이겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com