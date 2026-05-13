김관영, '50조원 투자유치·대기업 15개 유치' 1호 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 김관영 전북도지사 예비후보가 13일 대기업 15개 유치와 50조원 투자유치 공약을 제시했다.
- 민선8기 27조 투자 성과를 넘어 전북 성공신화를 확장하겠다고 밝혔다.
- 투자유치는 일자리 창출과 청년 유입으로 도민 삶을 풍요롭게 한다고 강조했다.
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"정당보다 전북" 민선9기 성장전략·청년일자리 확대 제안
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 전북도지사 예비후보가 13일 민선9기 제1호 공약으로 대기업 15개 유치와 50조원 규모 투자유치 달성 계획을 제시했다.
김 예비후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지난 4년간 전북경제가 다시 뛰기 시작했다"며 "27조 투자유치 성과를 넘어 전북 성공신화를 더 크게 확장하겠다"고 밝혔다.
그는 "민선8기 이전 과거 10년간 연평균 1조7000억원 수준이던 투자유치 규모가 민선8기 들어 연평균 7조원으로 성장했다"며 "LS와 두산, 현대로템 등 대기업이 전북을 선택했고 피지컬AI와 이차전지, 바이오, 방산, 재생에너지 중심으로 산업지도가 빠르게 변화하고 있다"고 설명했다.
이어 "지난 2월 현대자동차그룹의 새만금 9조원 투자 협약은 전북 산업 패러다임을 바꾸는 전환점"이라며 "로봇과 AI 데이터센터, 수소산업 등 미래 신산업 성장의 계기가 될 것"이라고 강조했다.
김 예비후보는 투자유치가 단순한 수치 경쟁이 아니라는 점도 거듭 강조했다.
그는 "민선9기 50조 투자유치와 대기업 15개 유치는 전북의 자존심을 세우고 미래세대에 더 큰 경제 기반을 물려주기 위한 약속"이라며 "기업 유치는 양질의 일자리와 청년 유입, 지역상권 활성화로 이어질 것"이라고 말했다.
그러면서 "민선8기에 뿌린 희망의 씨앗이 민선9기에는 도민 삶 속에서 결실을 맺도록 하겠다"며 "정당보다 전북, 조직보다 실력이라는 자세로 전북 성공신화를 완성하겠다"고 역설했다.
lbs0964@newspim.com