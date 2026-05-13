한국관광공사, '방한 크루즈 200만 시대' 연다…기항지별 특화 상품 준비

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 한국관광공사가 로얄캐리비안의 초대형 크루즈를 부산·여수에 유치해 고부가 관광상품 개발에 나섰다.
- 부산항에서는 선원 대상 K-뷰티 셔틀버스를 운영했고, 여수항에서는 화엄사 템플스테이 투어를 진행했다.
- 중국 국영 선사 아도라와의 파트너십으로 올해 기항 횟수를 212항차로 늘려 방한 크루즈 관광객 200만 명 시대를 앞당길 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 세계 최대 크루즈 기업인 중 하나인 '로얄캐리비안'과 중국 국영 선사 '아도라'를 양대 축으로 삼아, 방한 크루즈 시장의 고부가가치화와 양적 성장을 동시에 정조준한다.
공사는 로얄캐리비안의 초대형 크루즈 '스펙트럼 오브 더 시즈(Spectrum of the Seas)호'의 부산·여수 입항을 기점으로 지역 밀착형 고부가 상품 개발을 통한 경제 활성화에 본격적으로 나섰다. 이번 크루즈는 승객 5,200여 명과 승무원 1500여 명 등 총 6700여 명을 태우고 상하이에서 출발해 지난 12일 부산, 13일 여수에 차례로 입항했다. 특히 여수항은 공사가 올해 초 로얄캐리비안 사장단 대상 세일즈콜을 통해 10년 만에 신규 기항지로 유치한 곳이다.
이번 기항을 계기로 공사는 선사와의 긴밀한 협조를 통해 고부가 기항지 프로그램을 선보였다. 우선 지난 12일 입항한 부산항에서는 크루즈 선원을 대상으로 한 'K-뷰티 셔틀버스'를 운영해 큰 호응을 얻었다. 부산항 크루즈터미널과 서면 메디컬스트리트를 왕복하는 셔틀 5대를 투입, 헤어메이크업 등 K-뷰티 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 지원했다. 공사와 선사가 공동으로 선원을 타깃해 고부가 상품을 개발한 첫 사례로, 향후 정례화 여부를 적극 검토한다는 계획이다.
13일 여수항에서는 10년 만의 기항을 기념해 한국 특화 문화 체험인 '화엄사 템플스테이' 파일럿 투어를 진행한다. 투어에 참여할 25명의 승객은 화엄사에서 사찰음식을 직접 만들고 스님과 차담을 나누는 등 깊이 있는 한국 전통문화를 체험하고 여수 이순신광장 등에서 자유관광을 즐기며 지역의 매력을 만끽할 예정이다.
아울러, 공사는 중국 최대 국영 선사인 '아도라(Adora)'와의 전략적 파트너십을 통해 크루즈 시장의 외연을 대폭 확장한다. 아도라 크루즈의 한국 기항은 지난해 101항차에서 올해 212항차로 2배 이상 급증할 전망이며, 공사는 이를 통해 방한 크루즈 관광객 200만 명 시대를 앞당길 계획이다.
공사 한여옥 국제관광콘텐츠실장은 "로얄캐리비안과의 공동 마케팅을 통해 고부가 관광상품의 가능성을 확인했다"라며, "공사는 앞으로도 아도라 선사와의 전략적 파트너십을 기반으로 한국을 동북아 크루즈 관광의 메카로 키워나가겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com