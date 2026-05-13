이봉수, 김해시장 후보직 사퇴…"내란청산 위해 정영두 지지"

AI 핵심 요약beta
- 이봉수 조국혁신당 김해시장 후보가 13일 후보직 사퇴했다.
- 정영두 더불어민주당 후보 지지를 선언하며 단일화 제안했다.
- 김해시장 선거는 4파전으로 재편된다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 이봉수 조국혁신당 김해시장 후보가 후보직을 사퇴하고 정영두 더불어민주당 김해시장 후보 지지를 선언했다.
이로써 김해시장 선거는 정영두 더불어민주당 후보, 홍태용 국민의힘 후보, 한완희 개혁신당 후보, 박봉열 진보당 후보 등 4파전으로 치려진다.
이 후보는 13일 오전 10시 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "유불리를 떠나 내란 청산을 위한 단일화를 제안했다"면서 "오늘 후보직을 내려놓고 이제 민주진보 진영 승리를 위해 정영두 후보에게 힘을 모으겠다"고 밝혔다.
이 후보는 지난 기자회견에서 정 후보께 시민 여론조사를 통한 후보 단일화를 제안했고, 정 후보도 그 제안을 수락했다"면서 "하지만 제안한 시민 여론조사 경선도 더불어민주당과 경남도당의 논의 과정에서 시간이 지체돼 아직 시작도 못했다"고 아쉬워했다.
그러면서 "완주는 진보진영의 앞길을 망치는 길이라서 정치적 선배된 도리로 정 후보에게 길을 열어주자는 의미에서 후보직을 사퇴했다"면서 "이 결단이 여러분의 뜻을 버리는 일이 되지 않도록 제가 할 수 있는 역할을 하겠다"고 강조했다.
이어 "시장이 된다면 꼭 하고 싶었던 일이 있었다"며 "시민이 편하게 이동하는 교통, 청년이 김해를 떠나지 않아도 되는 일자리의 삶의 기반, 시민의 생명과 삶을 지키는 공공의료와 돌봄을 만들고 싶다. 시민들께 드렸던 이 약속들을 책임있게 받아 안아달라"고 정 후보께 요구했다.
이 후보는 "이번 선거에서 내란 세력의 부활을 막고 우리 정치가 한 걸음 더 앞으로 나아가게 해달라"면서 "내란 청산의 길에서, 사회권 선진국의 길에서, 시민의 삶을 지키는 길에서 계속 함께하겠다"고 다짐했다.
news2349@newspim.com