산청군, 행안부 특교세 15억 원 확보…재해 예방·주민 안전 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남 산청군은 13일 행안부로부터 특교세 15억 원을 확보했다.
- 상수도 인입공사와 도로 개선, 소하천 정비 등 생활환경 개선에 투입한다.
- 우기 전 재해예방 사업 추진과 국도비 확보에 최선을 다한다.
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군은 행정안전부로부터 특별교부세 15억 원을 확보했다고 13일 밝혔다. 지방상수도 인입공사와 도로 개선, 소하천 정비 등 주민 생활환경 개선과 재난 예방 사업에 투입된다.
확보 사업은 네 가지다. 평지지구 지방상수도 인입공사(4억 원)는 상수도 공급이 어려운 농촌 마을에 상수관로를 신규 설치해 안정적인 생활용수 공급체계를 구축한다. 가뭄 발생 시 수량 부족과 수질 악화 우려도 해소할 수 있다.
차황 군도8호선 선형개량 및 도로확포장사업(4억 원)은 불량한 위험도로 구간을 개선한다. 황매산 철쭉제 기간 관광객 증가에 따른 교통 불편을 해소하고 도로 이용자 안전을 확보하는 데 목적이 있다.
척지1소하천 정비사업(3억 원)은 퇴적토로 인해 통수단면이 감소한 구간의 호안과 하도를 정비한다. 집중호우 시 제방 유실과 침수 피해를 예방할 방침이다.
신안면 갈전지구 세천 재해예방 정비사업(4억 원)은 집중호우와 산사태로 변형된 세천 유로를 정비하고 통수단면을 확장한다. 소규모 위험시설로 지정된 재해취약지역의 추가 피해를 예방하고 주민 생명과 재산을 보호할 계획이다.
군 관계자는 "우기 이전 재해예방 사업비를 적기에 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 생활밀착형 사업과 재해예방 사업 발굴 등 군민이 체감할 수 있는 사업 추진을 위한 국·도비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com