부산교육청, 부울경 중학생 대상 '피란수도 역사 교류' 진행

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 14일 부산, 울산, 경남 중학생 88명을 대상으로 피란수도 부산 역사 교류 프로그램을 진행한다.
- 학생들은 UN기념공원, 소막마을, 영도다리, 임시수도기념관 등을 둘러보며 피란수도의 역사를 체험한다.
- 각 지역 학생들이 모둠을 구성해 미션을 수행하면서 자연스러운 역사 교류가 이뤄질 것으로 기대된다.
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학생들 간 역사 교류 활성화 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 14일 부산, 울산, 경남 중학생 88명을 대상으로 '피란수도 부산을 함께 걷다 – 부울경 학생 지역 역사 교류'를 진행한다고 13일 밝혔다.
앞서 시교육청과 울산·경남교육청은 지난해 10월 31일 부울경 학생 지역 역사 교류 활성화를 위한 업무협약을 체결하며 추진된 사업이다.
학생들은 UN기념공원 참배를 시작으로, 피란민들의 애환이 담긴 소막마을, 영도다리 등을 둘러보고, 피란수도의 핵심 시설로 사용됐던 임시수도기념관 및 석당박물관을 방문한다.
학생들은 지난 11일 사전 캠프를 열어 피란수도 부산의 역사에 대한 특강을 실시해 배경지식을 익혔다.
시교육청은 실제 탐방에서도 각 지역의 학생들이 함께 하나의 모둠을 구성하고, 다양한 미션을 수행하면서 자연스럽게 역사 교류가 이뤄질 것으로 기대했다.
ndh4000@newspim.com