고희동·김환기·천경자 한자리에…대한민국예술원 소장작품전 개막

AI 핵심 요약beta
- 대한민국예술원이 13일부터 6월 12일까지 소장작품전을 연다.
- 춘곡 고희동 김환기 등 작고 회원과 현 회원 66점 작품을 공개한다.
- 최의순 조정현 등 신규 소장작품 4점이 처음 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 대한민국예술원이 13일부터 6월 12일까지 예술원 1층 전시실에서 '2026년도 대한민국예술원 소장작품전'을 개최한다.
예술원은 1954년 개원 이래 1974년부터 매년 한국화·서양화·조각·공예·서예·건축 등 각 분야에서 미술사적 가치가 있는 미술분과 회원 작품을 수집해왔다. 현재까지 총 140건을 소장하고 있으며, 2008년부터는 격년제로 소장작품전을 열어 미술애호가와 일반 시민에게 소개하고 있다.
올해 전시에서는 1954년 예술원 초대 회장을 지낸 춘곡 고희동의 '하경산수'(1942년 작)를 비롯해 김환기, 천경자, 유영국, 오지호, 서세옥 등 작고 회원과 전뢰진, 이신자, 최종태 등 현 회원의 소장작품 66점이 공개된다.
특히 이번 전시는 신규 소장작품 4점이 처음 공개되는 자리로 주목된다. 조각분야 최의순 회원의 '새와 달'(1975년 작), 공예(도자)분야 조정현 회원의 '흐르는 물소리'(2012년 작), 한국화분야 이철주 회원의 '무제'(2013년 작), 오용길 회원의 '가을서정-안동'(2020년 작)이 처음으로 관람객을 맞는다.
예술원 관계자는 "한국 근현대미술사에서 빼놓을 수 없는 작가들의 작품을 한자리에서 만나는 것은 흔치 않은 기회"라며 "한국미술의 정통성을 이어 독자적인 예술세계를 추구해 온 작가들의 연륜과 창작 열정이 관람객에게 고스란히 전해지기를 바란다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com