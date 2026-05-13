경기도 북부청사 '가족과 함께 경기도와 함께' 복합 문화 행사 16일 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 13일 가정의 달 맞이 가족 문화행사를 16일 북부청사 경기평화광장에서 연다고 밝혔다.
- 마술 공연과 풍선매직, 버블 퍼포먼스 등 참여형 프로그램으로 현장 몰입도를 높인다.
- 공연 후 보드게임, AI 오목 체험과 베스트셀러 도서 전시로 가족 소통을 유도한다.
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[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 가정의 달을 맞아 오는 16일 오후 2시 북부청사 경기평화광장도서관에서 온 가족이 즐길 수 있는 문화행사를 마련했다고 13일 밝혔다.
도에 따르면 '마법 같은 5월, 가족과 함께! 경기도와 함께!!' 라는 제목의 이번 프로그램은 마술 공연과 체험, 독서 요소를 결합한 복합 문화 행사다.
이번 프로그램은 단순 관람형 행사를 넘어 공연과 체험 이후에도 도서관 이용으로 이어질 수 있도록 구성했다.도서관이라는 친근한 공간에서 문화와 놀이, 독서를 함께 경험할 수 있도록 구성한 점이 특징이다. 주말을 활용한 건전한 휴식 문화 확산에도 기여할 것으로 기대한다.
주요 프로그램으로 참여형 마술 공연과 가족 체험 콘텐츠가 마련됐다. 전문 마술사가 풍선매직, 버블 퍼포먼스, 관객 참여형 마술 등을 선보이며 현장 몰입도를 높인다.
공연 이후에는 보드게임과 AI 오목 체험 등으로 구성된 '가족 오락실'을 운영해 세대 간 자연스러운 교류를 유도한다. 또한 이날 도서관 내에서는 가족이 함께 읽기 좋은 베스트셀러 도서를 별도로 전시해 관람객의 관심을 끌고, 부모와 자녀가 책을 매개로 대화를 나누는 독서 소통의 시간도 제공한다.
마술 공연은 5월 16일 오후 2시부터 약 1시간 진행되며 이후 오후 5시까지 체험 프로그램이 이어진다. 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.
원진희 경기도 행정관리담당관은 "이번 프로그램은 가족이 함께 웃고 체험하며 책을 통해 소통할 수 있는 시간을 제공하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 도민이 일상에서 문화를 누리고 가족 간 유대를 강화할 수 있는 다양한 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com