영동 '대한민국와인축제' 내달 11일 개막…와인산업 30주년 기념

AI 핵심 요약beta
- 충북 영동군이 6월 11일부터 14일까지 나흘간 영동천 하상주차장에서 제15회 대한민국 와인축제를 개최한다.
- 와인 산업 30주년을 맞아 영동을 국내 대표 와인 생산지로 부각하고 산업 중심 프로그램을 강화했다.
- 1996년산 빈티지 와인 옥션, 와인 아카데미, 콘서트 등 다양한 체험과 공연이 진행된다.
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[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군은 오는 6월 11일부터 14일까지 나흘간 영동천 하상주차장 일원에서 '제15회 대한민국 와인 축제'를 연다고 13일 밝혔다.
이 축제는 영동군이 주최하고 영동군 문화관광재단과 영동와인연구회가 공동 주관한다.
와인 산업 30주년을 맞아 영동을 국내 대표 와인 생산지로 부각하고 관광·문화가 결합된 6차 산업형 축제로 육성하기 위해 마련됐다.
올해는 산업 중심 프로그램을 강화한 것이 특징이다. 1996년산 빈티지 와인 옥션과 와인 헤리티지관 운영, 30주년 기념 퍼포먼스, 프리미엄 한정판 와인 출시 등이 진행된다.
행사장에는 시음과 구매가 가능한 와인 판매장을 비롯해 지역 음식 부스, 소상공인 판매 부스, 플리마켓, 푸드 트럭 등이 운영된다. 체험 프로그램으로는 와인 아카데미, 과일 꼬치·샹그리아 만들기, 와인 잔 제작도 준비했다.
1996년생 방문객을 대상으로 한정판 와인 잔 판매 이벤트도 진행된다. 축제 기간 영동 난계 국악단 공연, 한국 와인 대상 시상식, '타임슬립 1996' 콘서트 등이 이어지며 전통시장과 연계한 '영동에 나들이 갈來(래)' 프로그램도 함께 열린다.
재단 관계자는 "와인 산업 30주년을 맞아 영동 와인의 역사성과 정체성을 담은 콘텐츠를 준비했다"고 말했다.
행사는 매일 오전 11시부터 오후 9시까지 열린다.
baek3413@newspim.com