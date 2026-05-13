전남도 IUCN 가입 확정…글로벌 생태·환경 선도

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 13일 세계자연보전연맹에 가입했다.
- 생물종 보전과 보호지역 관리 등 국제 논의에 참여한다.
- 국제회의 발언권 행사와 공동사업 발굴로 위상 강화한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 세계자연보전연맹(IUCN)에 가입하며 국제 생태·환경 협력 기반을 확보했다.
전남도는 세계자연보전연맹 회원 가입이 확정됐다고 13일 밝혔다.
IUCN은 1948년 설립된 세계 최대 자연보전 국제기구로 정부와 지방자치단체, NGO, 연구기관 등 1601개 기관이 참여하고 있다.
전남도는 가입을 계기로 생물종 보전과 보호지역 관리, 생물다양성 협약 등 자연보전 분야 국제 논의에 참여한다. 세계자연보전총회(WCC) 등 국제환경회의에도 참석해 정책 교류를 확대하고 공동사업 발굴에 나설 계획이다.
회원 자격으로 국제회의 발언권과 투표권을 행사할 수 있다. 전남도는 이를 바탕으로 국제행사와 포럼 유치에 나서고 생태·환경 분야 선도 지방정부로서 위상 강화에 힘을 쏟을 방침이다. 세계자연보전총회 유치 기반도 마련할 것으로 기대된다.
또 세계자연보전연맹 한국위원회를 통해 연구와 자문을 지원받고 유네스코 세계유산위원회와 생물다양성협약, 기후변화협약 등과 협력 논의를 확대해 국제 인증과 협약 기반을 구축할 계획이다.
김영록 전남도지사는 "세계자연보전연맹 가입을 계기로 전남의 생태·환경 정책을 국제사회와 공유하고 자연보전과 지역발전이 선순환하는 모델을 만들겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com