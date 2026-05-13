경기도교육청 '경기 에듀-키퍼' 시스템 강화 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 13일 에듀-키퍼 법률지원 시스템 강화 계획을 발표했다.
- 경기교육 변호사 인력풀을 384명으로 확대하고 소송비용 서류를 간소화했다.
- 이는 교직원 법적 분쟁 대응력을 높이고 편리한 지원을 돕기 위한 조치다.
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소송비용 지원 제출서류 간소화로 교직원의 행정부담 완화에 힘써
'정당한 직무 수행 중 범죄 피해' 교직원에게 변호사 선임비 지원
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 '경기 에듀-키퍼(Edu-Keeper) 법률지원 시스템'의 강화 운영 계획을 13일 발표했다. 이번 시스템 강화는 정당한 교육활동 보호와 교직원의 법적 분쟁 대응력을 높이기 위한 조치다.
도교육청은 법률지원 사각지대 해소를 위해 '경기교육 변호사 인력풀'을 384명으로 확대했으며 현장의 의견을 반영해 소송비용 신청 서류를 간소화했다. 이는 교직원들이 편리하게 법률 지원을 받을 수 있도록 돕기 위한 것이다.
지난해 10월, 도교육청은 정당한 직무 수행 중 범죄 피해를 입은 교직원의 변호사 선임 비용 지원 조치를 전국 최초로 시행했다. 이는 교직원이 직무 수행 중 발생할 수 있는 다양한 법적 사안에 대해 안전망을 구축하고자 하는 노력의 일환이다.
도교육청 관계자는 "'경기 에듀-키퍼 법률지원 시스템' 강화로 법적 보호망을 더욱 촘촘하게 하고 행정 절차를 간편하게 했다"며 "앞으로도 교직원이 안심하고 직무에 전념할 수 있도록 지속적으로 행정적, 제도적 지원에 힘쓸 것"이라고 전했다.
beignn@newspim.com