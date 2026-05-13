경기도, 우기 앞두고 '경기도지하안전지킴이'와 현장점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 13일부터 28일까지 지하안전지킴이와 함께 32개소 현장점검을 실시한다.
- 지하안전지킴이는 2020년 도입된 토질·지질 전문가로 지반침하 사고를 예방한다.
- 우기 대비 배수처리·지반붕괴 취약사항 중점 점검 후 적용 여부도 확인한다.
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[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 우기를 앞두고 도내 건설공사 현장의 지하 안전사고 예방을 위해 '경기도 지하안전지킴이'와 함께 13일부터 28일까지 12개 시군 지하개발 사업장 32개소를 대상으로 현장점검을 실시한다.
13일 도에 따르면 경기지하안전지킴이는 경기도 내 지하 공사 현장에서 '땅꺼짐(지반침하)' 같은 사고를 예방하기 위해 현장을 점검·자문하는 토질·지질·구조 분야 지하안전 전문가들이다.
경기도가 지난 2020년부터 전국 최초로 도입해 운영 중인 제도로 전문가 40여 명이 참여하고 있다. 지난 2018년~2025년 간 도내 지반침하 사고는 취약 시기인 장마철(6~7월)에 102건 발생해 전체 330건 가운데 30.9%를 차지하고 있다.
도는 우기 철을 앞둔 만큼 강우 관련 현장 내 배수처리, 토사유실에 의한 지반붕괴 등 주요 취약사항을 중점으로 점검을 진행할 예정이다. 도는 점검이 완료된 이후 우기 대비 점검 결과가 현장에 적절히 적용됐는지도 확인할 계획이다.
이은철 경기도 건설안전기술과장은 "우기가 다가오는 만큼 지하개발 사업이 보다 안전하게 이뤄지도록 철저하게 점검할 것"이라며 "도와 시군, 전문가가 협력해 지반침하 사고 예방을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com