광주시, 5·18기념식 금남로 구간 15~18일 부분 통제

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 13일 5·18 기념일 특별 교통대책을 밝혔다.
- 금남로 구간이 15일 오후 8시부터 18일 오후 3시까지 전면 통제된다.
- 18일 518번 버스를 12대로 증차하고 배차 간격을 20~30분으로 단축한다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 제46주년 5·18민주화운동 기념일을 앞두고 '특별 교통대책'을 시행한다고 13일 밝혔다.
먼저 기념행사의 주 무대인 금남로 구간(금남공원~5·18민주광장)은 행사 준비와 진행을 위해 오는 15일 오후 8시부터 18일 오후 3시까지 전 차선이 통제된다.
해당 구간을 경유하는 19개 시내버스 노선은 인근 도로로 우회 운행하며 이용객의 혼란을 막기 위해 승강장에 안내문을 부착하고 사전 홍보를 강화할 계획이다.
16일 오후에는 '런(RUN) 5·18 도청가는 길'과 '민주평화대행진' 행사로 인해 전남대학교에서 광주역을 거쳐 5·18민주광장에 이르는 구간이 시간대별로 부분 통제된다.
이에 따라 좌석02번과 진월07번 노선은 우회 운행하며 통제 구간을 지나는 나머지 43개 노선은 현장 교통경찰의 지시에 따라 정차 후 서행 운행한다.
참배객이 가장 많이 몰릴 것으로 예상되는 18일에는 국립5·18민주묘지행 518번 시내버스를 기존 10대에서 12대로 증차한다.
또 운행 횟수를 70회로 늘리고 배차 간격을 20~30분으로 단축해 참배객들의 대기시간을 줄일 방침이다.
23일 '5·18청소년문화제'가 열리는 금남로 구간(금남로공원~전일빌딩245)은 오전 8시부터 오후 9시까지 전면 통제한다. 이날 이 구간을 경유하는 시내버스는 모두 우회 운행한다.
광주시는 주요 진입로에 안내 인력과 견인차를 배치해 불법 주·정차 등을 관리할 방침이다.
bless4ya@newspim.com