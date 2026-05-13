충북교육청, 대학 연계 '2027 대입 설명회' 운영…맞춤형 진학 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 13일 대학 연계 2027 대입 설명회를 운영한다.
- 학생·학부모 대상으로 최신 입시 정보와 서울대 전형 안내를 제공한다.
- 13일 첫 회부터 6월 말까지 주요 대학 일정이 이어진다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 변화하는 대학 입시 제도에 대응하고 학생 맞춤형 진학 설계를 지원하기 위해 '대학 연계 2027 대입 설명회'를 운영한다고 13일 밝혔다.
이번 설명회는 학생과 학부모를 대상으로 최신 입시 정보를 제공하고 변화하는 대입 제도에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.
설명회에서는 2026학년도 대입 결과 분석과 2027학년도 대입 주요 사항을 비롯해 서울대학교 입학 전형 안내, 입학사정관과의 질의응답 등이 진행된다.
첫 설명회는 이날 오후 7시 30분 충북교육연구정보원 시청각실에서 서울대학교를 시작으로 열리며 이후 6월 말까지 주요 대학과 연계한 일정이 이어진다.
이번 설명회에는 학생, 학부모, 교원 등 1000여 명이 사전 신청을 마쳤다.
정문희 중등교육과장은 "입학사정관 초청 설명회를 통해 대학별 전형 특징과 주요 사항을 이해하는 것은 학생들의 진학 설계에 큰 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 대학과 연계한 설명회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
향후 설명회 일정은 ▲5월 27일 연세대학교▲6월 1일 고려대학교▲6월 5일 충청권 국립대학 연합▲6월 10일 과학기술원 연합▲6월 20일 국군간호사관학교 및 3군 사관학교 연합▲6월 30일 충청권 국·사립대 연합 순으로 진행된다.
baek3413@newspim.com