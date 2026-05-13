뮤지컬 '디어 에반 핸슨' 8월 개막…박강현·임규형·나현우 출연

AI 핵심 요약beta
- 뮤지컬 디어 에반 핸슨 제작진이 8월 두 번째 시즌 캐스팅을 발표했다.
- 박강현 임규형 나현우가 에반 핸슨 역으로 주연을 맡는다.
- 8월 1일 충무아트센터 대극장에서 개막한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 뮤지컬 '디어 에반 핸슨'(주최 클립서비스 제작 에스앤코/프로듀서 설도권 신동원)이 오는 8월 두 번째 시즌으로 돌아오는 가운데, 박강현, 임규형, 나현우가 주연으로 무대에 선다.
'디어 에반 핸슨'은 불안과 고립 속에서 타인과의 연결을 갈망하는 한 소년의 이야기를 통해 현대 사회의 관계와 감정을 밀도 있게 그려낸 작품이다. 브로드웨이 초연 당시 15개 시상식 48개 부문 노미네이트, 26개 부문 수상이라는 기록으로 폭발적인 반응을 얻었으며, 국내 초연 역시 제9회 한국뮤지컬어워즈에서 작품상(400석 이상), 프로듀서상 수상하며 작품성과 완성도를 동시에 인정받았다.
매일 스스로에게 편지를 쓰며, 나답게 행동할 수 있는 멋진 하루를 꿈꾸는 소심한 외톨이 '에반 핸슨(Evan Hansen)' 역에는 박강현, 임규형, 나현우가 캐스팅됐다. 홀로 에반을 키우기 위해 노력하는 엄마 '하이디 핸슨(Heidi Hansen)' 역에는 초연에 이어 김선영과 신영숙이 다시 무대에 오른다.
초연에서 에반 핸슨 역으로 무대에 올라 섬세한 감정 표현과 탄탄한 가창력으로 호평을 이끌었던 '박강현'이 이번 시즌에도 함께한다. 뮤지컬 '알라딘', '하데스타운', '웃는 남자' 등에서 독보적인 존재감을 입증해온 그는 특히 풍부한 성량과 안정된 호흡, 뛰어난 가사 전달력을 바탕으로 인물의 감정 변화를 섬세하게 쌓아 올리며 관객들에게 깊은 몰입감을 선사할 예정이다.
지난 2024년 '디어 에반 핸슨'을 통해 첫 대극장 주연을 맡으며 '에반 핸슨 그 자체'라는 평가를 받았던 '임규형' 역시 재연에 합류한다. 뮤지컬 '데스노트', '위키드', '영웅' 등 다양한 작품에서 밀도 높은 연기를 선보여온 그는 한층 성숙해진 해석을 보여줄 전망이다. 특유의 담백하면서도 섬세한 표현력으로 인물의 외로움과 불안을 현실감 있게 몰입해 울림을 전한다.
tvN '더블캐스팅'의 최종 우승자로 주목받은 '나현우'는 경연 당시 '디어 에반 핸슨'의 넘버 'Waving Through a Window'를 선보이며 강렬한 인상을 남겼다. 한국 공연 전이었던 당시에도 단 5분의 무대로 존재감과 작품을 단번에 인식시켰다. 이후 이번 시즌 마침내 에반 핸슨으로 무대에 올라 자신만의 해석과 진정성 있는 연기로 인물의 성장 서사를 그려낼 예정이다.
항상 분노와 불만이 가득 차 있지만 에반의 삶에 변화를 가져오는 '코너 머피(Connor Murphy)' 역에는 조민호와 김수호가 이름을 올렸다. 코너의 여동생 '조이 머피(Zoe Murphy)' 역은 강지혜와 장민제가 맡는다.
마음과 달리 가족을 향한 표현에 서툰 코너와 조이의 아빠 '래리 머피(Larry Murphy)' 역에는 장현성과 정동근이 참여하며 가족들의 관계 회복을 위해 노력하는 코너와 조이의 엄마 '신시아 머피(Cynthia Murphy)' 역은 안시하와 임민영이 출연한다.
허세와 허풍으로 외로움을 감추는 소년 '재러드 클라인먼(Jared Kleinman)' 역은 김강진과 윤현선이 외향적이고 모범적인 학생 '알라나 벡(Alana Beck)' 역에는 강은세와 염희진이 캐스팅돼 극의 활력을 더한다. 스윙에는 김영훈, 새봄, 박건우, 손설빈이 참여하여 작품의 완성도를 높일 전망이다.
자신을 돌아보고 상처를 치유하는 시간을 그려낸 '디어 에반 핸슨'은 8월 1일 충무아트센터 대극장에서 개막한다.
jyyang@newspim.com