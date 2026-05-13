르노코리아 상희정 본부장, 자동차의날 대통령표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아 임직원 3명이 12일 자동차의 날 행사에서 국내 자동차 산업 발전 공로로 표창을 받았다.
- 상희정 부사장은 대통령표창을 수상했으며 2024년 리브랜딩 총괄과 미래차 시험개발센터 설립에 기여했다.
- 남형훈·정현무 디렉터는 장관표창을 받았으며 신차 개발과 부산공장 생산성 향상을 주도했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아 임직원 3명이 지난 12일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 주관으로 열린 '제23회 자동차의 날' 행사에서 국내 자동차 산업 발전에 기여한 공로로 표창을 받았다.
상희정 대내·외전략본부장(부사장)은 대통령표창을 수상했다. 상 본부장은 2024년 리브랜딩을 총괄하며 사명 변경과 새로운 엠블럼 도입, 플래그십 스토어 개관 등을 추진했다. 하이브리드 신차 '오로라 프로젝트'의 시장 진출 전략을 수립하고 미래차 시험개발센터 설립에 중추적 역할을 했으며, 폴스타4와 차세대 전기차 프로젝트의 부산공장 유치에도 기여했다.
남형훈 디렉터(상무)는 장관표창을 받았다. 남 디렉터는 1994년부터 자동차 연구개발 분야에 종사하며 SM5, SM7, QM5, 그랑 콜레오스 등 주요 신차 개발에 참여했다. 올해 3월부터 국내 판매를 시작한 글로벌 플래그십 모델 '필랑트'의 개발 프로젝트를 총괄해 완수했으며, 이를 통해 국내 생산 물량 확보와 향후 비즈니스 성장 기반을 마련했다.
정현무 디렉터(상무)도 장관표창을 수상했다. 정 디렉터는 1996년부터 부산공장에서 생산, 품질, 기술 등 제조 공정 전반에 걸쳐 현장 경쟁력 강화에 기여했다. 2014년 부산공장 조립팀장을 맡아 북미 시장 수출용 닛산 로그 생산 런칭을 성공적으로 수행했으며, 2019년 하버 리포트 평가에서 부산공장이 전 세계 126개 자동차 공장 중 생산성 순위 6위에 올랐다. 2023년부터는 생산총괄담당으로서 디지털·AI 기술을 활용한 부산공장의 지속가능성 향상과 안정적인 노사관계 구축에 힘쓰고 있다.
y2kid@newspim.com