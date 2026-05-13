현대차, 뉴욕 록펠러센터에 FIFA 뮤지엄 개설

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 13일 2026 월드컵 앞두고 뉴욕 록펠러센터에 FIFA 뮤지엄 개설을 밝혔다.
- 뮤지엄은 6월 11일부터 7월 19일까지 100년 월드컵 역사와 유물, 48개국 유니폼을 전시한다.
- 야외 체험과 로보틱스 콘텐츠를 더해 무료로 운영하며 사전 예매를 받는다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차는 2026 FIFA 월드컵을 앞두고 미국 뉴욕 록펠러센터에 FIFA 뮤지엄을 개설한다고 13일 밝혔다.
뮤지엄은 6월 11일부터 7월 19일까지 록펠러센터 내 라디오 파크에서 '레거시 오브 챔피언즈'라는 주제로 운영된다. 1930년 첫 월드컵부터 현재까지 100여 년간의 월드컵 역사를 조명하는 전시다.
전시장에는 역대 월드컵의 상징적 순간과 우승팀, 주요 선수들을 소개하는 콘텐츠가 마련된다. 실제 경기에서 사용된 유물을 전시해 축구에 익숙하지 않은 관람객도 월드컵의 역사를 이해할 수 있도록 구성했다. 2026 월드컵 참가 48개국 대표팀의 유니폼도 한자리에 선보인다.
월드컵 첫 우승 트로피인 '줄리메컵'이 전시 기간 내내 공개되며, 특정일에는 우승팀에 수여될 FIFA 월드컵 트로피도 특별 전시될 예정이다. 결승전의 긴장감을 담은 영상 전시 '더 파이널'과 역대 우승 선수들을 소개하는 '월 오브 챔피언스' 전시도 마련된다.
현대차는 1999년 미국 여자 월드컵부터 약 27년간 FIFA를 후원해왔다. 이번 전시에서는 보스턴 다이나믹스와 협업해 로보틱스 기술을 선보인다. 로보틱스와 축구를 결합한 콘텐츠를 통해 미래 모빌리티에 대한 비전을 제시할 계획이다.
실내 전시 외에도 7월 6일부터 19일까지 록펠러센터 팬빌리지 행사와 연계한 야외 체험 공간을 운영한다. 노스 플라자에 마련된 야외 공간에서는 어린이와 청소년이 FIFA 뮤지엄 관련 퀴즈에 참여하고 경품을 받을 수 있다.
전시는 무료로 진행되며 록펠러센터 공식 홈페이지를 통해 사전 예매가 가능하다.
y2kid@newspim.com